Эксперты указали на два знака «Самолета» рынку за день — утром и вечером

«Самолет» подал позитивный знак рынку, сообщив о погашении долга, но вскоре стало известно, что компании нужна поддержка государства, отметили эксперты. Они считают, что помощь девелоперу поступит

Фото: Андрей Любимов / РБК

Один из крупнейших российских девелоперов «Самолет» за короткое время подал рынку два разных сигнала — погашение долга и обращение за господдержкой, заявил в эфире Радио РБК руководитель отдела премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

«Сегодня компания прошла сложный для себя момент погашения очень большого долга, <...> для нас это был такой позитивный знак. Но под вечер приходит новость, что «Самолет» обращается к государству, по факту, за помощью», — сказал он. Эксперт предположил, что девелопер мог покрыть долг сам, «собрав все, что можно», либо взяв кредит у банка, «с неким авансом под возможную помощь государству».

3 февраля группа компаний «Самолет» по итогам оферты погасила облигации серии БО-П13 на общую сумму в 15,2 млрд руб. из 24,5 млрд руб. всего выпуска. Финансовый директор Нина Голубничая сообщила, что целями группы на 2026 год остаются оптимизация и снижение долговой нагрузки. На следующий день стало известно, что девелопер обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на ₽50 млрд на срок до трех лет. Соответствующее письмо гендиректор компании Анна Акиньшина направила главе правительства Михаилу Мишустину в середине января. Согласно документу, выделение средств необходимо для защиты интересов дольщиков и инвесторов. На этом фоне акции «Самолета» вечером 4 февраля упали до 6,7%. Девелопер сообщил, что оптимизация финансирования, для которой «Самолет» обратился за поддержкой, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье.

«Еще днем казалось, что компания справится без помощи государства. Но, как оказалось к вечеру, все-таки нет», — сказал Ванин. Он согласился с тем, что девелопер — «too big to fail» («слишком большая, чтобы потерпеть крах»). «И я думаю, что все-таки, возможно, текущее погашение облигаций уже было связано с некими гарантиями и, софт-гарантиями со стороны государства», — полагает эксперт.

Реакция рынка на ситуацию с «Самолетом», хотя и противоречивая, но не «ярко выраженно негативная», поэтому есть шанс на ее спокойное разрешение, заявил руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций АVI Capital Дмитрий Александров, отметив, что само по себе обращение за господдержкой — это не дефолт. «Компания крупная, один из лидеров рынка девелопмента в России. Поэтому это что-то из серии too big to fail, по крайней мере, проще оказать поддержку, чем, потом передавать все незавершенные проекты на достройку другими компаниям», — сказал он. По оценке Александрова, шансы на получение поддержки составляют более чем 50%.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов выразил уверенность, что господдержка «Самолету» в той или иной форме поступит. «Я надеюсь, что все выплаты по облигациям будут осуществлены, в лучшем сценарии. В худшем сценарии может быть какая-то реструктуризация, но это, наверное, не базовый сценарий. Что касается акций, то от акций, наверное, лучше избавляться. Вряд ли будут какие-то дивидендные платежи в ближайшие годы», — считает он.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов сообщил, что, судя по операционным результатам «Самолета» за четвертый квартал 2025 года у компании резко затормозился рост продаж по сравнению с прошлым годом: «При этом компания повысила цены, и она связывала такое замедление как раз-таки с тем, что цена выросла, это сказалось на спросе». Кроме того, отметил Перминов, «Самолет» является наиболее зависимым из публичных российских девелоперов от ипотечных продаж: в четвертом квартале их доля составила более 70%. «И вот менеджмент в своем запросе как раз-таки упомянул, что ужесточение условий по льготным и ипотечным программам может негативно сказаться на бизнесе», — сказал он.

С одной стороны запрос менеджмента может помочь текущим акционерам, поскольку это снизит долговую нагрузку на компанию, с другой — может означать, что руководство компании ожидает падения продаж, допустил Перминов: «И рынок реагирует на этот факт, на то, что прогноз менеджмента может быть не таким, <...> как ожидают аналитики».

Обращение «Самолета» за господдержкой — достаточно нетипичная ситуация и необычный сигнал, «все-таки государство в явном виде таким спасителем девелоперов никогда не выступало», заявил замгендиректора Ренессанс Капитал Дмитрий Александров. Эксперт считает, что помогать девелоперу будут в первую очередь банки. «Это, конечно, очень большие деньги. Безусловно, они есть у государства, и дать их можно, <...> но так просто их не найти.»

Александров выразил уверенность, что «Самолету» не грозит «полное обнуление»: проекты будут достроены, а люди — жить в своих домах. По его мнению, в самой уязвимой позиции могут оказаться акционеры и кредиторы материнской компании.

Она входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ. За первое полугодие 2025 года выручка группы «Самолет» по МСФО составила ₽171 млрд. Чистая прибыль составила ₽1,8 млрд. Объем продаж первичной недвижимости за первое полугодие прошлого года составил ₽121 млрд (553,2 тыс. кв. м, 96% от прогноза компании на период).