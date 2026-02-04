Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой

«Самолет» обратился к правительству с просьбой предоставить льготный кредит на ₽50 млрд. Девелопер объяснил свой шаг необходимостью оптимизации финансирования, которая поможет избежать повышения цен на недвижимость

Фото: Андрей Любимов / РБК

Оптимизация финансирования, для которой девелопер «Самолет» обратился за поддержкой к государству, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье, сообщили РБК в «Самолете» после решения обратиться за господдержкой.

«Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий», — говорится в сообщении компании.

Ранее РБК ознакомился с письмом гендиректора «Самолета» Анны Акиньшиной в правительство с просьбой предоставить льготный кредит на ₽50 млрд на срок до трех лет. Соответствующее письмо гендиректор компании направила главе правительства Михаилу Мишустину в середине января. Источник РБК в аппарате правительства подтвердил обращение девелопера. Согласно документу, выделение средств необходимо для защиты интересов дольщиков и инвесторов.

На фоне сообщений об обращении за господдержкой акции «Самолета» упали до 6,7%.

Начиная с конца 2024 года стратегия застройщика была переориентирована на обеспечение финансовой стабильности, заверил девелопер. Основные усилия компании сосредоточены на сокращении затрат, повышении ликвидности и управленческой эффективности.

По итогам 2025 года компании удалось снизить совокупный долг на 28 млрд руб., отметили в компании. Для улучшения финансового положения застройщик «реализует свой земельный банк, монетизирует непрофильные активы, использует взвешенный подход к выводу новых объемов».