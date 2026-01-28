Ассоциация агрегаторов объяснила повышение комиссии для отельеров

Участники рынка повышают тарифы на свои услуги на фоне роста нагрузки, комиссия не «абстрактный сбор», заявила АТАГ. Отельеры выступили против повышения комиссии «Яндекс Путешествий» и предупредили о росте цен для потребителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Некоторые участники рынка онлайн-бронирования пересматривают тарифы на свои услуги на фоне роста нагрузки на инфраструктуру и специалистов, заявил РБК директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Так он отреагировал на обращение российских туристических общественных объединений и крупнейших гостиничных сетей к руководству «Яндекса», которые выступили против планируемого с 1 февраля повышения базовой комиссии за реализацию гостиничных услуг «Яндекс Путешествиями» с 15 до 17%. Авторы указали, что повышение комиссии скажется на стоимости гостиничных услуг для потребителей. Под обращением подписались в том числе президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, генеральный директор Azimut Hotels Company Максим Бродовский, генеральный директор «Мантера-Групп» Вадим Трукшин, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский и другие.

Как отметил Брагин, Booking.com контролировал в России около 80% бронирований гостиниц, после его ухода развивается отечественный тревелтех, «у которого ранее просто не было шансов», число пользователей агрегаторов растет, а вместе с тем и нагрузка на платформы. По словам директора АТАГ, решение о повышении комиссии принимается индивидуально и зависит от бизнес-процессов каждого участника рынка. «Там, где произошла корректировка, она находится в пределах пары процентных пунктов. В среднем же на рынке диапазон комиссий агрегаторов составляет 15–25% в зависимости от выбранного тарифа и выбранной площадки, что соответствует международной практике. То есть базовые тарифы агрегаторов остались ближе к нижней границе», — сказал он.

Брагин добавил, что комиссия — это не «абстрактный сбор», а цена за привлеченного гостя и, в зависимости от тарифа, конкретные услуги по продвижению отелей и других средств размещения. «Агрегаторы не просто дают доступ к многомиллионной аудитории, но и вкладываются в продвижение туризма, регионов, туристических локаций, развивают доступность путешествий», — указал он, отметив также, что агрегаторы обеспечивают круглосуточную поддержку, безопасные платежи, сохранность персональных данных, аналитику продаж и т.д.

Долю прямых броней у отельеров глава АТАГ оценил в 40%, при этом отметив, что из-за инфляции затраты при прямых продажах тоже растут.

В «Яндекс Путешествиях» сообщили РБК, что получили обращение отельеров, но не стали его комментировать и отметили, что заранее уведомили партнеров об изменениях. Для бронирований, созданных до 1 февраля, будут действовать текущие условия. «Повышение комиссии связано с инвестициями в развитие сервиса на фоне активного роста аудитории. Наша цель — даже в меняющихся условиях продолжать обеспечивать высокий уровень эффективности «Яндекс Путешествий» как канала продаж для отелей и посуточных объектов», — сообщили там.

Трукшин считает, что повышение комиссии «Яндекс Путешествий» «создаст опасный прецедент и неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков», что противоречит задачам по развитию доступного внутреннего туризма. «Дальнейший рост базовой комиссии будет иметь каскадный эффект. Он не только спровоцирует немедленное удорожание проживания, но и поставит под удар инвестиционные программы, а для малых и средних отелей может стать вопросом выживания», — предупредил он.

Глава «Мантера-Групп» призвал сохранить базовую ставку на уровне 15%, отметив, что у агрегаторов «есть иные, абсолютно рыночные возможности для увеличения своего дохода» через предоставление отелям дополнительных платных сервисов и возможностей продвижения, например, за приоритетный показ в поисковой выдаче, расширенную аналитику и т.д.

С тем, что повышение комиссии негативно скажется на развитии отрасли, согласен Бродовский. Он предупредил о снижении внутреннего турпотока и спада интереса инвесторов к развитию инфраструктуры. «В выигрыше останется только агрегатор — его доходы увеличатся, в то время как расходы отельеров возрастут, а стоимость гостиничного номера для путешественника увеличится», — считает генеральный директор Azimut Hotels Company.