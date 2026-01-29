Российские отели начнут проверять на звезды с помощью «тайных закупок»

В России запустят «тайные закупки» для проверки соответствия отелей заявленным звездам. Проводить мониторинг будут Роскачество и Росаккредитация. Контроль за качеством услуг отелей усиливается на фоне новых правил классификации

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В России начнут проводить «тайные закупки» услуг отелей и гостиниц, а также организаций по классификации средств размещения для проверки объективности присвоения ими звезд. Об этом объявил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач на прошедшем 27 января заседании в Минэкономразвития, рассказали РБК два участника мероприятия. Представитель министерства факт проведения совещания подтвердил.

Заниматься проверками в рамках «тайных закупок» будут специалисты Росаккредитации и Роскачества, говорит один из собеседников РБК. Они будут проверять, насколько добросовестно эксперты аккредитованных органов по классификации проводят оценку средств размещения: проводят ли реально выездные инспекции, проверяют ли при очной оценке всю инфраструктуру отелей, готовы ли завысить звездность в нарушение установленных процедур, реагируют ли на жалобы постояльцев. В самих отелях в рамках «тайных закупок» услуг размещения будет проверяться, насколько они соответствуют присвоенной им звездности.

В пресс-службе Роскачества подтвердили РБК, что проверки туротрасли начнутся в ближайшее время — точная дата определяется. Там добавили, что специалисты Роскачества и Росаккредитации будут проводить их в режиме мониторинга. Информация о выявленных нарушениях будет передаваться в контрольно-надзорные органы, которые будут применять меры реагирования.

В Росаккредитации вопросы по поводу «тайных закупок» для проверки звездности отелей переадресовали в Минэкономразвития. В министерстве сообщили, что уже сотрудничают с Роскачеством в области контрольных закупок в других сферах.

«Тайные закупки», как правило, проводятся общественными организациями, союзами или ассоциациями — данные о такого рода проверках учитывают контрольно-надзорные органы, уточняют в Роскачестве. В ресторанах «тайными покупателями» выступают представители различных организаций, например, гидов. У самого Роскачества, по словам его представителя, тоже есть опыт аналогичных проверок. Например, госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручала Роскачеству проверки центров сертификации, которые подтверждали качество и безопасность потребительских товаров.

Усиление контроля за качеством услуг средств размещения и их соответствия заявленным стандартам происходит на фоне новых правил классификации, действующих с 1 января 2025 года. Согласно этим правилам все гостиницы, санатории и базы отдыха вносятся в Единый реестр. Без регистрации работа таких средств размещения запрещена. Требования по классификации не затрагивали жилые помещения, например хостелы и сдаваемые посуточно квартиры.

В рамках реформы средства размещения, на которые распространяются требования классификации, до 1 сентября 2025 года должны были самостоятельно оценить свои объекты в системе Росаккредитации. Второй этап классификации, то есть оценку на соответствие дополнительным показателям качества — «звездам», туристические объекты проходят, обратившись в аккредитованную организацию. В настоящее время Росаккредитацией аккредитовано 64 таких органа по классификации.

К концу августа прошлого года самооценку в федеральном реестре Росаккредитации прошли 17,7 тыс. объектов — почти две трети от их общего числа, сообщали в Минэкономразвития. Новые правила классификации предусматривают, что с 1 сентября 2025 года агрегаторы не могут размещать предложения от отелей, не включенных в реестр. С 1 января 2026 года это требование распространилось и на гостевые дома. По данным Ассоциации туристических агрегаторов, после 1 января 2026 года сервисы бронирования отключили от своих баз 1,7–2,5 тыс. гостевых домов, которые не вошли в государственный реестр.