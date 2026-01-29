 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0
Эксклюзив

Российские отели начнут проверять на звезды с помощью «тайных закупок»

В России запустят «тайные закупки» для проверки соответствия отелей заявленным звездам. Проводить мониторинг будут Роскачество и Росаккредитация. Контроль за качеством услуг отелей усиливается на фоне новых правил классификации
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В России начнут проводить «тайные закупки» услуг отелей и гостиниц, а также организаций по классификации средств размещения для проверки объективности присвоения ими звезд. Об этом объявил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач на прошедшем 27 января заседании в Минэкономразвития, рассказали РБК два участника мероприятия. Представитель министерства факт проведения совещания подтвердил.

Заниматься проверками в рамках «тайных закупок» будут специалисты Росаккредитации и Роскачества, говорит один из собеседников РБК. Они будут проверять, насколько добросовестно эксперты аккредитованных органов по классификации проводят оценку средств размещения: проводят ли реально выездные инспекции, проверяют ли при очной оценке всю инфраструктуру отелей, готовы ли завысить звездность в нарушение установленных процедур, реагируют ли на жалобы постояльцев. В самих отелях в рамках «тайных закупок» услуг размещения будет проверяться, насколько они соответствуют присвоенной им звездности.

Rendez-Vous остановил работу бутика в Куршевеле после пожара в отеле
Бизнес
Фото:Reuters

В пресс-службе Роскачества подтвердили РБК, что проверки туротрасли начнутся в ближайшее время — точная дата определяется. Там добавили, что специалисты Роскачества и Росаккредитации будут проводить их в режиме мониторинга. Информация о выявленных нарушениях будет передаваться в контрольно-надзорные органы, которые будут применять меры реагирования.

В Росаккредитации вопросы по поводу «тайных закупок» для проверки звездности отелей переадресовали в Минэкономразвития. В министерстве сообщили, что уже сотрудничают с Роскачеством в области контрольных закупок в других сферах.

«Тайные закупки», как правило, проводятся общественными организациями, союзами или ассоциациями — данные о такого рода проверках учитывают контрольно-надзорные органы, уточняют в Роскачестве. В ресторанах «тайными покупателями» выступают представители различных организаций, например, гидов. У самого Роскачества, по словам его представителя, тоже есть опыт аналогичных проверок. Например, госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручала Роскачеству проверки центров сертификации, которые подтверждали качество и безопасность потребительских товаров.

Власти предложили меры по борьбе с постоянным проживанием в гостиницах
Подписка на РБК
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

Усиление контроля за качеством услуг средств размещения и их соответствия заявленным стандартам происходит на фоне новых правил классификации, действующих с 1 января 2025 года. Согласно этим правилам все гостиницы, санатории и базы отдыха вносятся в Единый реестр. Без регистрации работа таких средств размещения запрещена. Требования по классификации не затрагивали жилые помещения, например хостелы и сдаваемые посуточно квартиры.

В рамках реформы средства размещения, на которые распространяются требования классификации, до 1 сентября 2025 года должны были самостоятельно оценить свои объекты в системе Росаккредитации. Второй этап классификации, то есть оценку на соответствие дополнительным показателям качества — «звездам», туристические объекты проходят, обратившись в аккредитованную организацию. В настоящее время Росаккредитацией аккредитовано 64 таких органа по классификации.

К концу августа прошлого года самооценку в федеральном реестре Росаккредитации прошли 17,7 тыс. объектов — почти две трети от их общего числа, сообщали в Минэкономразвития. Новые правила классификации предусматривают, что с 1 сентября 2025 года агрегаторы не могут размещать предложения от отелей, не включенных в реестр. С 1 января 2026 года это требование распространилось и на гостевые дома. По данным Ассоциации туристических агрегаторов, после 1 января 2026 года сервисы бронирования отключили от своих баз 1,7–2,5 тыс. гостевых домов, которые не вошли в государственный реестр.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
гостиницы отели классификация Роскачество Росаккредитация
Материалы по теме
Ассоциация агрегаторов объяснила повышение комиссии для отельеров
Бизнес
Обязательную «самооценку» прошло около половины отелей и глэмпингов
Бизнес
ВТБ продал гостиницу Hyatt Regency в Петровском парке
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
ЕС ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Полунина Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятки Политика, 16:15
Обзор аналитических инструментов: Amplitude, Mixpanel, «Яндекс DataLens» Образование, 16:11
МТС Exolve представил умных роботов на базе нейросетей для бизнеса Пресс-релиз, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов Общество, 16:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В России с февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка Политика, 15:59
Кроссовер Haval H7 обновится после почти года продаж в России Авто, 15:58
«Золотая сотня» квартир в Москве за год подешевела до ₽153 млрд Недвижимость, 15:56
Криптобиржа Bybit решила расшириться до необанка Крипто, 15:56
Крупнейший в мире суверенный фонд показал лучшую доходность за два года Инвестиции, 15:52
Песков отметил разницу в характере переговоров в ОАЭ и Стамбуле Политика, 15:46
Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала Политика, 15:43