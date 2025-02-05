WSJ узнала о плане отказа Nissan от условий слияния с Honda
Японские автопроизводители Nissan и Honda в декабре объявили о слиянии, но теперь Nissan планирует отказаться от этого плана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По соглашению, компании должны были войти в один холдинг на равноправных условиях, но недавно Honda представила новое предложение. Согласно нему, Nissan стала бы «дочкой» Honda. Первую компанию это не устраивает, потому появилась угроза, что Nissan не пойдет на слияние. Окончательное решение не принято, совет директоров компании соберется по этому поводу позднее в среду.
Накануне, 4 февраля, агентство Kyodo сообщило о новых условиях, предложенных Honda Nissan. Оно описало их как «серьезное изменение» первоначально плана слияния.
Холдинговую компанию производители собирались создать к августу 2026-го. Участвовать в объединении могла и Mitsubishi (Nissan владеет 24% ее акций), но источники Reuters и Kyodo сообщали, что компания склоняется к отказу от объединения.
Honda является вторым по величине автопроизводителем Японии, а Nissan — третьим. В случае слияния новая компания стала бы третьей по величине в мире автомобильной группой по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.
Решение об объединении компании приняли на фоне роста конкуренции с китайскими концернами, такими как BYD, и американской Tesla. Кроме того, Nissan находится в кризисной ситуации и из-за этого идет на сокращение расходов. В ноябре компания объявила, что сократит около 9 тыс. сотрудников по всему миру, а также производственные мощности на 20%.
Bloomberg сообщал, что трудности в переговорах о слиянии были связаны еще и с тем, что более 35% акций Nissan принадлежат французскому концерну Renault (стоимость пакета примерно $3,6 млрд). Honda обратилась к Nissan с просьбой выкупить долю, принадлежащую Renault, поскольку если кто-то другой выкупит ее, то Nissan может подвергнуться нежелательному иностранному влиянию. Агентство отмечало, что Nissan будет трудно осуществить выкуп из-за финансовых сложностей. Reuters сообщал, что Renault открыта к слиянию, но пыталась максимизировать стоимость своей доли.
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