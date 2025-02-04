Kyodo узнало о предложении Nissan стать дочерней компанией Honda

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Honda Motor Co. обратилась к Nissan Motor Co. с предложением стать ее дочерней компанией, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, это «стало бы серьезным изменением» их плана по слиянию в холдинг.

В декабре 2024 года автопроизводители сообщили о начале переговоров по слиянию в холдинг в 2026 году, при этом каждая компания планировала работать под своим брендом. Детали этого плана Honda и Nissan хотели объявить в конце января, однако позднее перенесли сроки на середину февраля.

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