Honda и Nissan начали переговоры о слиянии

Если слияние двух японских производителей состоится, то объединенная компания будет третьим автопроизводителем в мире с годовым объемом производства 7,4 млн

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Японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor (Honda является вторым по величине автопроизводителем Японии, а Nissan — третьим) начали официальные переговоры о слиянии, передает Reuters.

Переговоры, как отмечает агентство, идут на фоне растущей конкуренции с китайскими концернами, такими как BYD, и американской Tesla. Интеграция приведет к созданию третьей по величине в мире автомобильной группы по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.

«Рост китайских автопроизводителей и появление новых игроков существенно изменили автомобильную промышленность», — заявил на пресс-конференции генеральный директор Honda Тосихиро Мибе. — «К 2030 году нам необходимо нарастить потенциал для борьбы с ними, иначе нас разгромят».

Он также отметил, что в результате потенциального слияния обе компании будут стремиться к совокупному объему продаж в 30 трлн иен ($191 млрд) и операционной прибыли более 3 трлн иен. Переговоры планируется завершить в июне 2025 года, а затем создать холдинговую компанию к августу 2026 года.

По данным агентства, к будущей объединенной компании может присоединиться и Mitsubishi Motors, в которой Nissan является главным акционером. Предполагаемая сделка, пишет Reuters, ознаменует собой самую масштабную реорганизацию мировой автоиндустрии с момента слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA в 2021 году.

О том, что Honda и Nissan ведут переговоры о возможном слиянии, на прошлой неделе сообщала Finacial Times со ссылкой на источники. До этого один из собеседников газеты в топ-менеджменте концерна рассказал, что у Nissan есть один год на поиск якорного инвестора, чтобы предотвратить банкротство

Сложности у японского концерна возникли после того, как Renault решил сократить свою долю в компании. Французский концерн продаст свои акции, согласно плану реструктуризации альянса с Nissan. В результате доля Renault достигнет 40% (вместо 45% ранее). Далее эти цифры могут сократиться вновь.

В ноябре Bloomberg писал, что Nissan на фоне снижения продаж может уволить около 9 тыс. сотрудников по всему миру, а также сократить производственные мощности на 20%. Также компания планирует продать 10% акций другого автопроизводителя — Mitsubishi Motors Corp (сейчас ее доля составляет 34%).