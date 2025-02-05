На рынке кофе в России сменился лидер

Бренд Monarch стал лидером по продажам кофе в торговых сетях, обогнав Nescafe, подсчитала «Нильсен». Участники рынка видят рост спроса на растворимый и молотый кофе в магазинах: на фоне увеличения цен его чаще готовят дома

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В 2024 году на рынке брендов горячих напитков, которые потребители чаще всего покупают в торговых сетях, сменился лидер. Это следует из данных исследовательской компании «Нильсен», с которыми ознакомился РБК. Компания оценивала продажи в денежном выражении всех марок горячих напитков — чай, а также молотый и растворимый кофе.

Как считали Рейтинг брендов составлен на базе национального ретейл-аудита «Нильсен». Аналитики изучили данные 180 розничных сетей и провели аудит торговых точек, включая данные сельской местности, за январь—декабрь 2024 года к тому же периоду 2023-го. В рейтинге не учитывались собственные торговые марки розничных сетей.

Первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). По сравнению с 2023 годом он прибавил в рейтинге пять позиций. На втором месте оказалась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. Год назад Nescafe был лидером рейтинга, уточнили в «Нильсен». В пятерку самых продаваемых брендов вошли также чай Greenfield и кофе Jardin от российской группы компаний «Орими», а также MacCoffee (от сингапурской Food Empire Holdings).

В натуральном выражении продажи кофе Monarch в 2024 году выросли в 3,5 раза к прошлому году. У Nescafe, наоборот, снижение объемов: они упали почти на 7% год к году.

То, что бренд Monarch занял первое место по продажам в денежном и в натуральном выражении, опережая категорию в целом, подтвердили РБК в розничной сети «Магнит». На втором месте по объему продаж — марка Nescafe, добавили в пресс-службе ретейлера.

Представитель JDE в России отказался от комментариев, также поступили и в российском офисе Nestle.

С чем связано изменение

Рост продаж у нового лидера рейтинга может быть связан с эффектом низкой базы — JDE в 2023 году поменяла название своего флагманского бренда Jacobs, напоминают в «Нильсен». Последние годы бренды кофе Jacobs и Nescafe делили первую и вторую строчку рейтинга, рассказывает источник РБК в крупной торговой сети. По его словам, кофе от JDE уже в 2022 году был лидером. В 2023-м, когда Jacobs начал выпускаться под названием Monarch, на рынке присутствовало два бренда — их продажи учитывались в рейтинге отдельно. Jacobs тогда занимал вторую строчку после Nescafe, уточнили в «Нильсен».

Как Jacobs стал Monarch В 2023 году стало известно, что JDE, которая производит кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, откажется от продаж глобальных брендов в России. Уходить с рынка компания не планировала, рассчитывая сделать российский бизнес максимально самостоятельным. Отказ от использования флагманского бренда Jacobs дал бы JDE больше возможностей для продвижения продукции, отмечал «Коммерсантъ». У ее конкурента, выпускающего кофе Nescafe, инвестиции в Россию, в том числе в рекламу на этом рынке, приостановлены с марта 2022 года. В августе 2023-го главный исполнительный директор компании Фабьен Саймон сообщил, что Jacobs будет продаваться российском рынке под названием Monarch. Топ-менеджер отмечал, что бренд будет использовать схожие с Jacobs цвета и шрифты, чтобы покупателям было легче узнать продукцию. Производиться кофе будет на том же заводе в Петербурге. Убытки от ребрендинга для России в первом полугодии 2023-го JDE оценила в €185 млн ($202,8 млн). Выручка российского юрлица ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус» по данным бухгалтерской отчетности доступна только за 2022 год: она составила 42,7 млрд руб., чистая прибыль 10,3 млрд руб.

Кофейные марки Monarch и Nescafe «имеют устойчивую популярность у российских потребителей», отмечает директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Рост популярности Monarch говорит, с одной стороны, об успешности ребрендинга торговой марки. «Но с другой стороны, столь значительные показатели роста — следствие методики сравнения «Нильсен», которая скорее всего не учитывает ее показатели до ребрендинга», — указал Поповичев. В «Магните» рост спроса на Monarch связывают в том числе активной рекламой бренда на ТВ и в digital-каналах, а также запуском большего числа новинок.

Успешный ребрендинг — одна из причин, почему Monarch смог опередить Nescafe по продажам, считает источник РБК на кофейном рынке. Другая причина, по его словам — расширение ассортимента, в котором есть не только растворимый, но и молотый кофе. После переименования бренда в Monarch доля этого кофе на рынке выросла, утверждает другой собеседник РБК в индустрии. По его словам, компания увеличила производственные мощности в России, что позволило ей более агрессивно развиваться на рынке. Nestle, в свою очередь, остановив инвестиции в российский рынок, уступила лидерство конкуренту, добавил собеседник РБК.

Российский бизнес JDE включает два предприятия в Ленинградской и Новосибирской областях. Завод в Ленинградской области мощностью свыше 35 тыс. т продукции в год выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе. Nestle, в свою очередь, выпускает только растворимый кофе — Nescafе производится на фабрике в Краснодарском крае с 2005 года. Производство в городе Тимашевск — одна из крупнейших кофейных фабрик «Нестле» в мире, отмечали в компании.

Чем известен Nescafe Датой рождения растворимого кофе считается 1938 год, когда этот продукт впервые сошел с конвейера Nestle в Швейцарии. В 1929 году перед Nestle встала задача помочь сохранить избытки кофейных зерен в Бразилии, которые появились в результате краха Уолл-стрит. Работавший в Латинской Америке банк Sudameris, имевший огромные запасы зерен, предложил компании создать кофейный продукт с длительным сроком хранения. Nestle поручила это химику Максу Моргенталеру — на создание гранул с естественным вкусом и долгим сроком хранения ему понадобилось несколько лет. В 1937 году Nestlе одобрила эксперимент и через год запустила производство нового продукта под названием Nescafe. Целевой аудиторией были одинокие мужчины, которые теперь могли самостоятельно приготовить, и домохозяйки, которые могли быстро угостить гостей. Во время Второй мировой войны Nescafe заинтересовались вооруженные силы США — растворимый кофе стал частью их рациона. В после военные годы Nescafe был включен в пакеты гуманитарной помощи в рамках плана Маршалла по восстановлению разрушенной экономики Европы, а Nestle начала осваивать с этим продуктом мировые рынки. Рост популярности растворимого кофе был напрямую связан с рекламными кампаниями Nescafe, указывал «Коммерсантъ». Когда в середине 1990-х годов Nestle начала работать в России, вывод бренда Nescafe на рынок тоже сопровождался масштабными рекламными кампаниями: компания не только продвигала продукт с помощью телевизионных роликов, но даже стала титульным спонсором первого в России кинотеатра с технологией IMAX, получивший название Nescafe-IMAX. В 2024 году Nestle стала выпускать свой главный кофейный бренд для российских потребителей с русифицированным названием — «Нескафе».

Что с потреблением кофе

Потребителей кофе по всему миру тем временем ждут непростые времена. В ноябре 2024 года биржевые цены на арабику и робусту побили рекорды. В России на стоимость импортного сырья давит также ослабление рубля. В кофейнях цены на напиток начали подниматься: рост цен в 2024 году, по оценкам участников рынка, составляет в среднем 30%, и в 2025 году он может быть таким же.

Потребители кофе — подавляющая часть российских семей. Только в рознице его в 2024 год покупало 90% домохозяйств, эта доля стабильна, сообщили РБК в исследовательской компании GfK (отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств). Чай покупает лишь чуть больше — 93% домохозяйств (в 2023 году эта доля незначительно снизилась на 0,3%).

Несмотря на цены на сырье, продажи кофе в рознице за 2024 год, по данным GfK показали годовой прирост на 4,6% в натуральном выражении и на 13,9% в денежном выражении. У чая объемы снизились на 0,2%, но потратили на покупки потребители на 5,7% больше, чем год назад. В «Магните» фиксируют, что продажи кофе в 2024 году в деньгах выросли на 8% в натуральном выражении и на 16% — в денежном год к году. В «Ленте» говорят об увеличении объемов продаж на 15%, которое стало результатом расширения ассортимента гипермаркетов.

Из-за подорожания кофе потребление скорее всего не сможет расти, как раньше, ожидает Чантурия. И-за роста цен многие будут сокращать расходы на кофе, все чаще готовить его дома, при этом употребляя его в том числе за его пределами, например, в термокружках. «Отказываться от кофе люди не будут, он давно стал элементом стиля жизни. Люди буду продолжать за него платить, просто будут искать возможность сократить расходы», — добавил Чантурия. Также по его словам, на фоне роста цен на кофе, с высокой вероятностью вырастет потребление чая.