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Глава владельца Jacobs уточнил, какие бренды останутся в России

Jacobs приостановит продажу брендов Tassimo и Moccona в России
Владелец Jacobs и L'Or прекратит продажи в России ряда международных брендов, включая Tassimo и Moccona, переименует Jacobs в Monarch и не будет поставлять новинки этого бренда
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нидерландская JDE Peet's прекратит поставки в Россию международных брендов кофе, в том числе Tassimo и Moccona, а также новинок для глобального бренда Jacobs, который на российском рынке будет продаваться под названием Monarch, сообщил в интервью The Wall Street Journal главный исполнительный директор компании Фабьен Саймон.

WSJ пишет, что JDE Peet's не ответила на запрос о комментариях, продолжит ли она продажи других международных брендов, например, Maxwell House, в России. Компании принадлежат также бренды Douwe Egberts, Senseo и L'Or.

Говоря о Monarch, Саймон рассказал, что бренд будет использовать схожие с Jacobs цвета и шрифты, чтобы покупателям было легче узнать продукцию. Производиться кофе будет на том же заводе в Санкт-Петербурге.

JDE Peet's после начала военной операции на Украине не объявляла об уходе из России, что вызвало критику в адрес компании. WSJ отмечает, что ранее власти Нидерландов потребовали у Саймона ответа, почему компания не последовала примеру американской Starbucks (в марте 2022-го закрыла заведения в России, а в мае объявила об уходе с рынка, сеть кофеен теперь называется Stars). Он тогда сказал, что напитки американской сети были скорее предметом роскоши, в отличие от повседневного пакетированного кофе JDE Peet's.

По словам Саймона, компания поддерживает рабочие отношения с российскими властями: «Поскольку мы были очень прозрачны, это сняло много ненужной напряженности». Он подчеркнул, что JDE Peet's соблюдает все введенные против России санкции.

Глава компании рассказал, что приоритетом для него сейчас является защита бизнеса в России, в частности, чтобы ограничить любой репутационный ущерб, наносимый ее брендам в других странах. Говоря о локализации российского бизнеса, он заявил, что менеджеры в России будут принимать операционные и коммерческие решения, разрабатывать рекламные планы для местных брендов и выбирать поставщиков для использования.

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Ранее в компании говорили, что откажутся от продаж ряда международных брендов в России, также сообщалось о переименовании Jacobs. Убытки от ребрендинга для России в первом полугодии 2023-го JDE оценила в €185 млн ($202,8 млн). Компания ожидает, что в следующем полугодии доходы от работы в стране будут «значительно ниже».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
кофе ребрендинг уход с рынка
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