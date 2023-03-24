«Коммерсантъ» узнал о возможном переименовании Jacobs в России

«Ъ»: бренд кофе Jacobs могут переименовать в России на Monarch или Milicano

Производитель кофе Jacobs рассматривает переименование бренда в России, это даст ему получить больше возможностей для продвижения, рассказал источники газеты. Прежде компании уже отказывались от флагманских брендов на рынке России

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Нидерландский кофейный концерн JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из собеседников уточнил, что новым названием могут стать Monarch или Milicano.

Другой источник отметил, что финальное решение пока не принято, изменение названия еще обсуждается. Один из собеседник пояснил, что компания получит после смены названия больше возможностей для продвижения продукции.

С начала военной операции на Украине в нидерландской компании стремились к самостоятельному развитию российского бизнеса, говорится в отчетности JDE. Компания, в частности, прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов, не одобрила расширение производства в России.

JDE Peet’s владеет российским заводом в Ленинградской области, его мощность — свыше 35 тыс. тонн продукции ежегодно. Производство выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13% — до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

Как предположил директор Русбренда» Алексей Поповичев, переименование бренда не снизит его узнаваемость, но позволит компании дальше развивать российское подразделение. Газета отмечает, что и другие глобальные компании уже отказывались от использования флагманских брендов в России: PepsiCo вместо Pepsi, Mirinda, 7Up производит напитки «Русский дар» и Evervess, а «Мултон Партнерс» (прежде Coca-Cola HBC) — «Добрый» и Rich.

В прошлом августе другой крупный поставщик кофе, Tchibo, продал российское подразделение «Чибо СНГ» местному менеджменту. Источники «Коммерсанта» говорили, что компания должна будет разработать новую марку кофе, один из вариантов — Gold, рассказал газете неназванный собеседник. Как пишет газета, «Чибо СНГ» уже использует gold-coffee в названии электронной почты.

