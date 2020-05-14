Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

По итогам 2019 года Россия окончательно утратила статус «чайной» страны: как подсчитали отраслевые эксперты, потребление кофе в натуральном выражении превысило потребление чая

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2019 году потребление россиянами всех возможных кофейных напитков (приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей) достигло 180 тыс. т, сообщил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. При этом, по его словам, потребление чистого чая всех сортов без учета травяных смесей составило лишь 140 тыс. т. Таким образом, впервые кофе вышел в лидеры, резюмирует Чантурия. В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т.

Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе. В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902). Кофе завозили в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай — из Индии, Шри-Ланки и Кении.

Таможня, указывает Чантурия, прежде всего учитывает поставки сырья, а «Росчайкофе» считает уже готовые продукты.

Исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств, также фиксирует, что покупки кофе в магазинах уже два года опережают покупки чая. В 2019 году для домашнего потребления российские семьи купили 110,8 тыс. т кофе и только 90,6 тыс. т чая. В 2018-м это были соответственно 104,7 тыс. и 92,3 тыс. т.