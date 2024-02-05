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Дело братьев Магомедовых ,  
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«Транснефть» попросила запретить Магомедову тяжбу в Британии

«Транснефть» попросила Арбитражный суд запретить Магомедову судиться в Британии
Сюжет
Дело братьев Магомедовых
«Транснефть» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Зиявудину Магомедову с целью запретить ему продолжать судиться в британском суде и не допустить присуждения бизнесмену $2,5 млрд в случае неисполнения судебного запрета
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Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Транснефть» 31 января подала заявление в Арбитражный суд Москвы к Зиявудину Магомедову, чтобы запретить ему продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса, следует из картотеки суда. Трубопроводная компания также просит российский суд запретить присуждение Магомедову суммы в размере $2,5 млрд на случай неисполнения судебного запрета. Рассмотрение обращения состоится в Арбитражном суде 27 февраля.

РБК направил запрос в «Транснефть» и представителю Магомедова.

6 декабря Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение по иску основателя группы «Сумма» Магомедова и его структур против 22 ответчиков, включая «Транснефть». Суд рассматривал требование истцов вынести решение об ограничительных мерах в виде notification injunction — этот формат предусматривает запрет для ответчика распоряжаться активами без предварительного уведомления адвокатов истца. Ранее истцы просили ввести различные обеспечительные меры в зависимости от ответчика, включая заморозку активов, возложение обязанности по раскрытию активов и уведомление истцов о существенных изменениях в составе компаний ответчиков. В середине октября британский суд отказался вводить подобные меры против «Росатома».

Судья Высокого суда Лондона и Уэльса сэр Бутчер тогда отметил, что вынесение судебного приказа в формулировках истцов могло бы нанести ущерб «Транснефти», но все же решил, что ордер, который предусматривает предварительное уведомление истцов, может содержать разные требования, включая обязательство сообщать истцам о покупках «Транснефтью» долей в компаниях после завершения сделок.

Судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса началось в июле 2023 года, когда Магомедов подал в британский суд иск о взыскании почти $14 млрд за свои доли в портовых операторах. Ответчиками выступили «Транснефть», «Росатом», инвесткомпания TPG и базирующийся в ОАЭ портовый оператор DP World. Магомедов обвинил их в «сговоре» с целью приобретения его доли в транспортной компании FESCO, которую он оценил в $8,8 млрд. Бизнесмен также утверждал, что «Транснефть» вступила в «сговор» для того, чтобы отобрать у него и брата, Магомеда Магомедова, долю в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).

Магомедов подал в британский суд иск на $14 млрд о конфискации активов
Бизнес
Зиявудин Магомедов

После ареста братьев Магомедовых в марте 2018 года в их активах началась смена акционеров. В итоге в январе 2023 года 92,4% акций FESCO оказались в собственности государства, а в начале ноября они были переданы «Росатому». Зиявудин и Магомед Магомедовы были приговорены в декабре 2022 года к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно, в декабре 2023 года сроки были снижены до 18 лет и 17 лет и шести месяцев.

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