«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации

Осенью 2023 года суд признал незаконными итоги приватизации «Метафракс Кемикалс» в 1990-х годах, ее акции перешли под контроль государства. Компания заявляла, что у нее есть документы, подтверждающие законность приватизации

Фото: metafrax.ru

Управляющей организацией «Метафракс Кемикалс», одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России, стала компания «Росхим» (бывшая «Русский водород»), которая контролирует ряд химических предприятий в стране. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что «Росхим» является «лицом, имеющим право действовать от имени АО «Метафракс Кемикалс» без доверенности». Исполнительным директором «Метафракса» стал Альберт Худайбирдин.

Осенью 2023 года акции «Метафракс Кемикалс», составляющие 95,88% уставного капитала общества, перешли под контроль государства. Это произошло, после того как Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании незаконными итогов приватизации завода в 1990-х годах.

В определении суда говорилось, что надзорное ведомство выявило «факты нарушения экономического суверенитета» России, которое выразилось в незаконной приватизации «Метафракса» (ранее Губахинский химический завод). Прокуроры заявили, что завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена. Федеральные власти не принимали решения о приватизации, однако в ноябре 1992-го Пермский областной комитет по управлению имущества утвердил план «с превышением полномочий». Акции завода были переданы структурам Дмитрия Рыболовлева, напомнила прокуратура. С 2007 года, заявило ведомство, заводом стала владеть «группа лиц с участием иностранных компаний».

Представитель Рыболовлева сообщал РБК, что участие в приватизации было «на основании законных решений органов власти», затем пакет акций «Метафракса» продали сторонним структурам. После этого ни бизнесмен, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению «Метафраксом», подчеркивал он.

В «Метафракс Кемикалс» заявили, что у компании есть документы, подтверждающие законность процедуры приватизации, «которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества».

По состоянию на сентябрь 2023 года акционерами «Метафракс Кемикалс» были «Метахолдинг» (95,88%) и гендиректор завода Владимир Даут (0,5%), а также «Метафракс Трейдинг» (0,27%) и Виктор Майер (0,01%).

