В 2023 году стало почти на 100 маршрутов городского транспорта меньше

Большая часть сокращения маршрутов общественного транспорта в 2023 году коснулась линий электротранспорта. Аналитики предупреждают — сокращение количества маршрутов может привести к «общей деградации» местных транспортных систем

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За прошедший 2023 год по России было ликвидировано 99 маршрутов наземного общественного транспорта, в основном, эта оптимизация коснулась линий электротранспорта — из оборота выведен 51 подобный маршрут. Это следует из результатов рейтинга городов по качеству общественного транспорта, подготовленном компанией Simetra (занимается транспортным моделированием). Авторы исследования уточняют, что сокращение количества городских маршрутов «само по себе» никак не характеризует качество пассажирских перевозок, однако в ряде регионов, где развитию общественного транспорта уделяется недостаточно внимания, сокращение количества маршрутов может привести к «общей деградации» местных транспортных систем.

Наравне с тенденцией сокращения маршрутов продолжают сокращаться и возможности инфраструктуры для электротранспорта — трамваев и троллейбусов. Так, совокупный выпуск в городах исследования (в этом году в перечень вошло 102 населенных пункта) составил «всего» 7 тыс. единиц — 2,9 тыс. и 4,1 тыс. соответственно. При этом за год из парков электротранспорта выбыло более 400 единиц техники.

Из-за сокращения маршрутов и числа транспортных средств снижается и емкость инфраструктуры: количество используемых линий трамвая в процентном соотношении снизилось с 92,7% до 87,6%, контактной сети троллейбуса — с 83,7% до 79,9%. Это, в том числе, связано со множеством приостановленных на периоды реконструкций линий, например, в Красноярске, Липецке, Саратове, Челябинске, Нижнем Новгороде.

В пресс-службе Минтранса выводы исследования комментировать не стали, но отметили, что в 2024 году на обновление городского пассажирского транспорта (в том числе трамваев и троллейбусов) и инфраструктуры городского электрического транспорта из федерального бюджета будет направлено 43,6 млрд руб. для поставки 7,4 тыс. единиц новой техники. В общей сложности в этом году транспорт будет обновлен в 82 субъектах.

Почему сокращаются маршруты и выпуск электротранспорта

По мнению экспертов Simetra, власти продолжат сокращать количество маршрутов и в 2024 году. Однако оптимизация маршрутов не несет в себе ущерба транспортной системе города (за исключением тех населенных пунктов, где этот сегмент развит не на самом высоком уровне), потому что при сокращении линий вместо нескольких похожих с «несогласуемым» расписанием формируется один более регулярный, предсказуемый маршрут либо если два радиальных маршрута объединяются в диаметральный, то возможности для пассажиров становятся шире, несмотря на номинальное снижение числа маршрутов.

«Я бы на это смотрел как на некий процесс реформирования транспорта, и все-таки его оптимизации», — соглашается Игорь Смирнов, старший директор по корпоративным рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики проводят аналогию с метро Москвы, в котором необходимость пересадок между линиями «не вызывает негатива» благодаря предсказуемости всей транспортной системы. В 2017 году в «Социальный стандарт транспортного обслуживания» введено понятие «магистрального» маршрута: это те самые маршруты сети наземного транспорта, пользоваться которыми можно было бы так же надежно, как и подземным, — не сверясь с расписанием.

«Многие города выбрали путь поэтапного формирования магистрального каркаса маршрутов, в том числе и города с электротранспортом. Некоторые из них закладывают в его основу трамвайное движение, потому что оно представляется ближайшим аналогом метро — его работа перестраивается по такому же принципу магистральных линий», — объясняют эксперты в комментарии РБК, который предоставил представитель Simetra.

Сейчас троллейбусный транспорт тоже «эволюционирует» за счет появившейся на рынке техники с увеличенным автономным ходом (электробус с возможностью подзарядки в движении. — РБК). Так, если раньше для остановок, находящихся за пределами проводов, приходилось пускать автобусный маршрут, то теперь троллейбусы могут выполнять и «классические» троллейбусные функции, и «брать на себя» часть автобусных — с тем же сокращением количества маршрутов, но более высоким качеством перевозок.

Уменьшение численности парка трамваев и троллейбусов во многом объясняется «предельным износом» этого вида транспорта — около 40% техники работает сверх нормативного срока службы и поддерживается в рабочем состоянии, как правило, «не от хорошей жизни», а только из-за отсутствия замены новым современным низкопольным транспортом (вид транспортного средства, в конструкции которого отсутствуют ступеньки между площадкой входа и полом салона. — РБК), поясняют аналитики Simetra.

Восполнение парка долгое время было ограничено финансовыми возможностями регионов и муниципалитетов. По оценке Смирнова, троллейбусы и трамваи действительно «абсолютно недоинвестированный» сегмент. «Регионы списывают старый парк с очень медленными поставками новой техники», — говорит эксперт.

В последнее время появилась федеральная поддержка этого вопроса. По данным Simetra, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инфраструктурных бюджетных кредитов и других инструментов федеральной помощи исправить ситуацию смогли пока не все регионы.

Кроме того, отмечается и другая проблема — отвыкшая от «столь массовых» заказов, промышленность с трудом справляется с возросшим спросом. «Долгое время спрос на обновление транспортных парков за счет российских мощностей был довольно низкий. Тем немногим, кто занимался этим, было проще решить проблему за счет иностранных производителей. Сейчас ситуация изменилась, но разогнать промышленность до нужного темпа — это процесс, требующий времени», — поясняет представитель Simetra.

Сколько нужно на поддержку электротранспорта

В феврале 2023 года Минтранс подготовил проект дорожный карты, в рамках которой планировалось до сентября того же года утвердить новую программу по замене трамваев и троллейбусов. На тот момент он уже был согласован в Минприроды и Минстрое. «Мы всегда поддерживаем обновление общественного транспорта на экологический, включая электрический», — отмечал представитель Минприроды.

РБК направил запросы в эти ведомства. В пресс-службе Минприроды порекомендовали обратиться в Минтранс.

В компании Simetra отметили, что пока программа так и не стала «реальностью», окончательного ответа на этот вопрос нет ни на одном уровне. Ранее, в конце 2022 года, на парламентских слушаниях в Госдуме общая потребность в финансировании обновления электротранспорта, строительства и реконструкции соответствующей инфраструктуры до 2030 года оценивалась в 500 млрд руб. При этом, добавляют аналитики в комментарии РБК, цифры потребности заметно отличаются от хозяйства к хозяйству, а найти их точные значения можно при помощи приемов транспортного моделирования.

«Специфика отрасли такова, что запас прочности собственно подвижного состава много где сохраняется и пока еще находится на вполне приличном уровне, несмотря на бухгалтерские цифры. Простая регулярная обточка вагонных бандажей может дать в масштабах страны эффект в миллиарды рублей», — приводит слова экспертов представитель Simetra.