Россия и КНДР разработают новые программы для туристов

Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы и не исключают совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, сообщил глава Минприроды, сопредседатель межправкомиссии двух стран Александр Козлов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что особое внимание уделяется развитию транспортного сообщения. По словам Козлова, турпоток из России в КНДР в 2024–2025 годах вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. В прошлом году Северную Корею посетили около 4 тысяч россиян, а в 2025-м ожидается 7 тысяч туристов.

«Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя», — сказал министр.

Рост интереса он связал с возобновлением работы горнолыжного курорта Масикрен и открытием прибрежного курорта в Вонсане.

В июне впервые за пять лет пассажирский вагон из Северной Кореи, следующий по маршруту Пхеньян — Москва, прибыл на Ярославский вокзал. Перевозки по этому маршруту были приостановлены из-за пандемии.

В июле в Пхеньяне приземлился первый прямой рейс с российской делегацией во главе Козловым из Москвы. Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было также прервано во время пандемии COVID-19. В августе 2023 года северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила перелеты во Владивосток.