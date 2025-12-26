Россия и КНДР разработают новые программы для туристов
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы и не исключают совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, сообщил глава Минприроды, сопредседатель межправкомиссии двух стран Александр Козлов в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что особое внимание уделяется развитию транспортного сообщения. По словам Козлова, турпоток из России в КНДР в 2024–2025 годах вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. В прошлом году Северную Корею посетили около 4 тысяч россиян, а в 2025-м ожидается 7 тысяч туристов.
«Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя», — сказал министр.
Рост интереса он связал с возобновлением работы горнолыжного курорта Масикрен и открытием прибрежного курорта в Вонсане.
В июне впервые за пять лет пассажирский вагон из Северной Кореи, следующий по маршруту Пхеньян — Москва, прибыл на Ярославский вокзал. Перевозки по этому маршруту были приостановлены из-за пандемии.
В июле в Пхеньяне приземлился первый прямой рейс с российской делегацией во главе Козловым из Москвы. Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было также прервано во время пандемии COVID-19. В августе 2023 года северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила перелеты во Владивосток.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах