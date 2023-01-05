Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд

В 2022 году, несмотря на общее падение спроса на жилье в Сочи, продажи элитных квартир в городе остались на уровне 2021 года, но в деньгах выросли на 40%. Спрос на дорогое жилье поддержали риски покупки недвижимости в Европе

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Элитный сегмент жилой недвижимости в Сочи в 2022 году оказался наиболее устойчивым по сравнению с жильем массового спроса, свидетельствуют данные сочинской компании Nedvex. К этому сегменту в компании относят квартиры со стоимостью квадратного метра от 650 тыс. до 1,5 млн руб.

Всего за 2022 год, по данным Nedvex, в Сочи были проданы 1062 элитные квартиры на первичном рынке, что только на 3% меньше, чем годом ранее. В целом продажи жилья на первичном рынке на курорте упали по сравнению с предыдущим годом на 37%, до 7,3 тыс. квартир. По подсчетам компании, в прошлом году на курорте было куплено элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя годовой давности. Средняя сумма сделки выросла с 16,3 млн до 23,7 млн руб. С одной стороны, сохраняются все предпосылки для роста спроса в Сочи в связи с новыми ограничениями на передвижения по миру, санкциями и другими факторами, но, с другой стороны, высокие цены будут сдерживать спрос, полагает региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.

За счет снижения в других сегментах доля элитных квартир в общей структуре продаж на первичном рынке выросла с 17,7% в 2021 году до 30,2% в 2022-м. Причинами роста спроса на элитное жилье в Сочи гендиректор Nedvex Юлия Хлуднева называет круглогодичность курорта, хороший климат, близость к морю, наличие качественной туристической инфраструктуры и статус «олимпийского» города.

Почему выросли продажи элитных квартир в Сочи

Элитный сегмент является самым устойчивым из всех сегментов рынка недвижимости в период кризиса, говорит коммерческий директор девелоперской компании FIVE Елена Кабешева. Рост продаж в Сочи она объясняет тем, что увеличились риски владения активами за рубежом. Евросоюз рассматривал запрет на продажу недвижимости россиянам, сообщало в начале мая агентство Bloomberg. Планировалось запретить сделки с недвижимостью напрямую и через инвестиционные фонды для всех граждан России, кроме тех, у кого есть вид на жительство или гражданство в странах Евросоюза. В итоге этот запрет не был принят, но обстановка остается непредсказуемой, полагают эксперты.

«Те, кто раньше покупал активы в Европе, теперь стали рассматривать для инвестиций в недвижимость курортную столицу России. Ключевым конкурентом Сочи по сделкам с недвижимостью в 2022 году стал Дубай», — отмечает Кабешева. Сочи стал точкой притяжения для тех, кто ранее рассматривал покупку недвижимости в Дубае или городах Турции, подтверждает Хлуднева.

Динамику спроса на курортное жилье поддерживает также внутренний туристический поток, добавляет Широкова. По итогам 2022 года власти города ожидали увеличения турпотока на 4,5%, до 7,2 млн человек. По словам Широковой, элитные квартиры и апартаменты в Сочи покупают для собственного проживания (постоянного или в формате курортной недвижимости) либо в инвестиционных целях. «У Сочи как у единственного в России всесезонного курорта есть максимальные возможности стать премиальным регионом. Но важно, чтобы проекты соответствовали запросам покупателей», — предупреждает она.

Какова ситуация с продажами жилья в целом

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, по итогам 2022 года Краснодарский край занял второе после Москвы место по объемам жилищного строительства, хотя еще в середине сентября регион по этому показателю был четвертым. Всего на Кубани строят 9,3 млн кв. м жилья. Из них больше всего — в Краснодаре (7,3 млн кв. м), на втором месте Сочи с 594 тыс. кв. м.

В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, в Сочи возник ажиотажный спрос на жилье. Этому способствовало как закрытие границ, так и распространение практики удаленной работы. Продажи оставались на высоком уровне и в 2021 году. За январь—сентябрь 2022 года, по данным Росреестра, в Краснодарском крае продажи на первичном рынке упали на 50%, до 21,7 тыс. квартир, на вторичном рынке — на 22%, до 154 тыс. квартир. В целом по России продажи на первичном рынке за три квартала снизились на 15,5%, до 533,7 тыс. квартир, а на вторичном рынке — на 14,4%, до 2,6 млн сделок.