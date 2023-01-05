Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд Бизнес, 12:50
Глава ФИФА поддержал подвергшихся расистским оскорблениям игроков «Лечче» Спорт, 12:45
Тектонический сдвиг: как изменилась внешняя торговля России в 2022 году Экономика, 12:30
Посольство США опубликовало обращение к россиянам Политика, 12:26
МИД Франции заявил о необходимости сохранить диалог с Россией Политика, 12:25
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 12:16
НХЛ назвала звездами дня игроков молодежной сборной Канады Спорт, 12:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Замена счетчиков воды: когда и как менять Недвижимость, 12:07
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд Pro, 12:00
Итальянского бегуна дисквалифицировали на 36 лет за допинг Спорт, 11:55
Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие на Украине Политика, 11:43
МАК в отчете о посадке лайнера на кукурузное поле назвал ошибки пилотов Общество, 11:39
Диджей ночью, банкир днем: как отдыхает гендиректор Goldman Sachs Pro, 11:30
Российская фигуристка завершила карьеру в 19 лет Спорт, 11:30
Бизнес ,  
0 

Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд

В 2022 году, несмотря на общее падение спроса на жилье в Сочи, продажи элитных квартир в городе остались на уровне 2021 года, но в деньгах выросли на 40%. Спрос на дорогое жилье поддержали риски покупки недвижимости в Европе
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Элитный сегмент жилой недвижимости в Сочи в 2022 году оказался наиболее устойчивым по сравнению с жильем массового спроса, свидетельствуют данные сочинской компании Nedvex. К этому сегменту в компании относят квартиры со стоимостью квадратного метра от 650 тыс. до 1,5 млн руб.

Всего за 2022 год, по данным Nedvex, в Сочи были проданы 1062 элитные квартиры на первичном рынке, что только на 3% меньше, чем годом ранее. В целом продажи жилья на первичном рынке на курорте упали по сравнению с предыдущим годом на 37%, до 7,3 тыс. квартир. По подсчетам компании, в прошлом году на курорте было куплено элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя годовой давности. Средняя сумма сделки выросла с 16,3 млн до 23,7 млн руб. С одной стороны, сохраняются все предпосылки для роста спроса в Сочи в связи с новыми ограничениями на передвижения по миру, санкциями и другими факторами, но, с другой стороны, высокие цены будут сдерживать спрос, полагает региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.

За счет снижения в других сегментах доля элитных квартир в общей структуре продаж на первичном рынке выросла с 17,7% в 2021 году до 30,2% в 2022-м. Причинами роста спроса на элитное жилье в Сочи гендиректор Nedvex Юлия Хлуднева называет круглогодичность курорта, хороший климат, близость к морю, наличие качественной туристической инфраструктуры и статус «олимпийского» города.

Почему выросли продажи элитных квартир в Сочи

Элитный сегмент является самым устойчивым из всех сегментов рынка недвижимости в период кризиса, говорит коммерческий директор девелоперской компании FIVE Елена Кабешева. Рост продаж в Сочи она объясняет тем, что увеличились риски владения активами за рубежом. Евросоюз рассматривал запрет на продажу недвижимости россиянам, сообщало в начале мая агентство Bloomberg. Планировалось запретить сделки с недвижимостью напрямую и через инвестиционные фонды для всех граждан России, кроме тех, у кого есть вид на жительство или гражданство в странах Евросоюза. В итоге этот запрет не был принят, но обстановка остается непредсказуемой, полагают эксперты.

«Те, кто раньше покупал активы в Европе, теперь стали рассматривать для инвестиций в недвижимость курортную столицу России. Ключевым конкурентом Сочи по сделкам с недвижимостью в 2022 году стал Дубай», — отмечает Кабешева. Сочи стал точкой притяжения для тех, кто ранее рассматривал покупку недвижимости в Дубае или городах Турции, подтверждает Хлуднева.

Читайте на РБК Pro
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
«О боже, им нужен именно я»: как топ-менеджеру пройти собеседование
«Скрытый дефолт»: почему новая мировая депрессия уже началась

Динамику спроса на курортное жилье поддерживает также внутренний туристический поток, добавляет Широкова. По итогам 2022 года власти города ожидали увеличения турпотока на 4,5%, до 7,2 млн человек. По словам Широковой, элитные квартиры и апартаменты в Сочи покупают для собственного проживания (постоянного или в формате курортной недвижимости) либо в инвестиционных целях. «У Сочи как у единственного в России всесезонного курорта есть максимальные возможности стать премиальным регионом. Но важно, чтобы проекты соответствовали запросам покупателей», — предупреждает она.

Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд

Какова ситуация с продажами жилья в целом

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, по итогам 2022 года Краснодарский край занял второе после Москвы место по объемам жилищного строительства, хотя еще в середине сентября регион по этому показателю был четвертым. Всего на Кубани строят 9,3 млн кв. м жилья. Из них больше всего — в Краснодаре (7,3 млн кв. м), на втором месте Сочи с 594 тыс. кв. м.

Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд

В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, в Сочи возник ажиотажный спрос на жилье. Этому способствовало как закрытие границ, так и распространение практики удаленной работы. Продажи оставались на высоком уровне и в 2021 году. За январь—сентябрь 2022 года, по данным Росреестра, в Краснодарском крае продажи на первичном рынке упали на 50%, до 21,7 тыс. квартир, на вторичном рынке — на 22%, до 154 тыс. квартир. В целом по России продажи на первичном рынке за три квартала снизились на 15,5%, до 533,7 тыс. квартир, а на вторичном рынке — на 14,4%, до 2,6 млн сделок.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Недвижимость жилая недвижимость Сочи
Материалы по теме
Для развития альтернативы аэропорта Сочи выберут инвестора
Бизнес
Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня
Бизнес
Льготную ипотеку продлили, семейную — расширили. Что это значит для рынка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter