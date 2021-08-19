Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам готового жилья

Третье место по количеству сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья как минимум с 2018 года занимает Москва. В столице в первом полугодии было продано почти 77 тыс. готовых квартир.

Доля вторичного рынка в продажах жилья В целом сделки на вторичком рынке доминируют в России над покупкой новостроек. Несмотря на запуск программы льготной ипотеки, которая распространяется только на новостройки, в прошлом году доля продаж «вторички» немного подросла в общей структуре сделок — по итогам 2020 года она, по подсчетам РБК, составила 82,5%, это на 0,6 п.п. больше, чем годом ранее (учитывались предоставленные Росреестром данные о заключенных договорах долевого участия и сделках купли-продажи жилых помещений). По итогам первого полугодия 2021 года доля «вторички» равнялась 81,5%. Во всех регионах России доля «вторички» занимает больше половины в продажах жилья. Минимальное значение в январе-июне 2021 года зафиксировано в Москве (53%), Рязанской области (55%) и Петербурге (60%).

Почему вырос спрос на вторичном рынке Кубани

«Краснодарский край — один из самых привлекательных регионов для туризма, проживания и инвестиций, поэтому спрос здесь был, есть и будет всегда», — констатирует Юлия Галимова, гендиректор компании Nedvex, работающей и как агентство недвижимости, и как застройщик в Сочи. Пандемия дополнительно подстегнула интерес к недвижимости региона, добавляет Галимова. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев также называет главной причиной популярности курортной и околокурортной недвижимости в России пандемию и закрытые границы. Такие же тенденции наблюдаются, например, и на курортах Балтики, отмечает Родионцев.

Сочи остался одним из немногих вариантов для курортного отдыха, и инвесторы из разных регионов быстро это оценили, признает гендиректор сочинского офиса агентства недвижимости «Миэль» Ислам Казаков. По его данным, стоимость жилья на вторичном рынке за год на курорте выросла в среднем на 60-70%.

В Краснодарском крае сокращается объем нового строительства, поэтому спрос смещается в сторону «вторички», указывает директор краснодарского риэлторского агентства «Аякс» Александра Кутченко. Он напоминает, что на побережье действуют ограничения на строительство многоэтажного жилья: в Сочи, Геленджике и Анапе почти не выдаются разрешения на возведение новых объектов. По данным единой информационной системы жилищного строительства в Краснодарской крае сейчас строится 7,9 млн кв. м (174 тыс. квартир), при этом 5,8 млн кв.м (123 тыс. квартир) возводят в столице региона. Для сравнения: в Подмосковье сейчас возводится 9,8 млн кв. м. (207 тыс. квартир).

В Краснодарской крае ожидаемо наиболее популярны районы на побережье, при этом Черное море популярнее Азовского, уточняет Родионцев. «Часто бывает так, что покупатель сначала присматривается к наиболее раскрученным локациям — Сочи, Анапа, Геленджик, но не проходит по бюджету и обращает взгляд на меньшие и не такие популярные станицы и поселки», — объясняет Родионцев. На прибрежные города, по оценке Кутченко, приходится около 40% всего спроса в регионе, примерно столько же — сделки в Краснодаре, все остальное — райцентры.

Кто покупает жилье в Краснодарском крае

В приморских городах доля местных жителей на вторичном рынке составляет не более 10-20%, доминируют, как и на «первичке» приезжие, считает Кутченко. Но если брать весь регион, то на приезжих приходится уже около 35%, до пандемии их доля составляла около 20%, оценивают в «Аяксе».

Покупать жилье на Кубани приезжают не только из столицы, но также из Сибири и с Урала, то есть регионов, в которых достаточно суровый климат, констатирует Родионцев. По его мнению, вторичная недвижимость, в частности, интересна тем, кто выходит на пенсию и хочет сменить регион проживания на более благоприятный: «Пенсионеры смотрят не только побережье, но и на более удаленные от моря варианты, часто в сельской местности».

Краснодарский край в целом растет за счет переезжающих, свидетельствуют подсчеты местного управления Росстата. По его данным, в 2020 году естественная убыль населения края (разница между родившимися и умершими) составила 21,6 тыс. человек, а миграционный прирост (разница между приехавшими и уехавшими) 33,5 тыс. человек. По итогам января—мая 2021 года за счет миграции пока не удалось возместить смертность: естественная убыль населения региона составила 14,3 тыс. человек, за тоже время миграционный прирост 13,9 тыс. человек.