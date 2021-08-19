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Бизнес ,  
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Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам готового жилья

Краснодарский край, где пандемия еще больше подогрела спрос на приморскую недвижимость, по итогам первых шести месяцев 2021 года стал лидером по продаже готовых квартир и домов
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press

В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.

В последние годы Краснодарский край традиционно по этому показателю был на втором месте, уступая Московской области. Но там в первом полугодии было продано на 17 тыс готовых объектов меньше, чем на Кубани.

Краснодарский край уже обгонял Подмосковье по продажам «вторички» в первом полугодии 2020 года, но тогда количество сделок из-за коронавирусных ограничений было в целом низким — в обоих регионах было продано примерно на 70% меньше готового жилья, чем в этом году.

Краснодар обогнал Москву по скорости продаж вторичного жилья
Недвижимость
Фото:high fliers\shutterstock

Рост спроса на «вторичку» в Краснодарском крае показателен в сравнении с допандемийным периодом. По сравнению с первым полугодием 2019 года спрос в этом сегменте на Кубани вырос на 38%, тогда как в Московской области, наоборот, было зафиксировано падение на 7%. При этом в Подмосковье вырос спрос на первичном рынке: если в целом в допандемийном 2019 году доля «вторички» в общих продажах недвижимости составляла 72%, то в январе-июне 2021 года — лишь 61%. В Краснодарском крае, наоборот, доля «вторички» сейчас составляет 83%, тогда как по итогам 2019 была — 78%.

Третье место по количеству сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья как минимум с 2018 года занимает Москва. В столице в первом полугодии было продано почти 77 тыс. готовых квартир.

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Доля вторичного рынка в продажах жилья

В целом сделки на вторичком рынке доминируют в России над покупкой новостроек.

Несмотря на запуск программы льготной ипотеки, которая распространяется только на новостройки, в прошлом году доля продаж «вторички» немного подросла в общей структуре сделок — по итогам 2020 года она, по подсчетам РБК, составила 82,5%, это на 0,6 п.п. больше, чем годом ранее (учитывались предоставленные Росреестром данные о заключенных договорах долевого участия и сделках купли-продажи жилых помещений). По итогам первого полугодия 2021 года доля «вторички» равнялась 81,5%.

Во всех регионах России доля «вторички» занимает больше половины в продажах жилья. Минимальное значение в январе-июне 2021 года зафиксировано в Москве (53%), Рязанской области (55%) и Петербурге (60%).

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Почему вырос спрос на вторичном рынке Кубани

«Краснодарский край — один из самых привлекательных регионов для туризма, проживания и инвестиций, поэтому спрос здесь был, есть и будет всегда», — констатирует Юлия Галимова, гендиректор компании Nedvex, работающей и как агентство недвижимости, и как застройщик в Сочи. Пандемия дополнительно подстегнула интерес к недвижимости региона, добавляет Галимова. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев также называет главной причиной популярности курортной и околокурортной недвижимости в России пандемию и закрытые границы. Такие же тенденции наблюдаются, например, и на курортах Балтики, отмечает Родионцев.

Сочи остался одним из немногих вариантов для курортного отдыха, и инвесторы из разных регионов быстро это оценили, признает гендиректор сочинского офиса агентства недвижимости «Миэль» Ислам Казаков. По его данным, стоимость жилья на вторичном рынке за год на курорте выросла в среднем на 60-70%.

В Краснодарском крае сокращается объем нового строительства, поэтому спрос смещается в сторону «вторички», указывает директор краснодарского риэлторского агентства «Аякс» Александра Кутченко. Он напоминает, что на побережье действуют ограничения на строительство многоэтажного жилья: в Сочи, Геленджике и Анапе почти не выдаются разрешения на возведение новых объектов. По данным единой информационной системы жилищного строительства в Краснодарской крае сейчас строится 7,9 млн кв. м (174 тыс. квартир), при этом 5,8 млн кв.м (123 тыс. квартир) возводят в столице региона. Для сравнения: в Подмосковье сейчас возводится 9,8 млн кв. м. (207 тыс. квартир).

В Краснодарской крае ожидаемо наиболее популярны районы на побережье, при этом Черное море популярнее Азовского, уточняет Родионцев. «Часто бывает так, что покупатель сначала присматривается к наиболее раскрученным локациям — Сочи, Анапа, Геленджик, но не проходит по бюджету и обращает взгляд на меньшие и не такие популярные станицы и поселки», — объясняет Родионцев. На прибрежные города, по оценке Кутченко, приходится около 40% всего спроса в регионе, примерно столько же — сделки в Краснодаре, все остальное — райцентры.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Кто покупает жилье в Краснодарском крае

В приморских городах доля местных жителей на вторичном рынке составляет не более 10-20%, доминируют, как и на «первичке» приезжие, считает Кутченко. Но если брать весь регион, то на приезжих приходится уже около 35%, до пандемии их доля составляла около 20%, оценивают в «Аяксе».

Покупать жилье на Кубани приезжают не только из столицы, но также из Сибири и с Урала, то есть регионов, в которых достаточно суровый климат, констатирует Родионцев. По его мнению, вторичная недвижимость, в частности, интересна тем, кто выходит на пенсию и хочет сменить регион проживания на более благоприятный: «Пенсионеры смотрят не только побережье, но и на более удаленные от моря варианты, часто в сельской местности».

Краснодарский край в целом растет за счет переезжающих, свидетельствуют подсчеты местного управления Росстата. По его данным, в 2020 году естественная убыль населения края (разница между родившимися и умершими) составила 21,6 тыс. человек, а миграционный прирост (разница между приехавшими и уехавшими) 33,5 тыс. человек. По итогам января—мая 2021 года за счет миграции пока не удалось возместить смертность: естественная убыль населения региона составила 14,3 тыс. человек, за тоже время миграционный прирост 13,9 тыс. человек.

Автор
Надежда Федорова
Недвижимость жилье жилая недвижимость
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