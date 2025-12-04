Исполнительный директор Apple по дизайну перешел в Meta

Исполнительный директор Apple по дизайну Алан Дай, который с 2015 года возглавлял команду разработчиков пользовательского интерфейса компании, перешел в Meta (признана в России экстремистской и запрещена), пишет Bloomberg.

Дай курировал в том числе интерфейс гарнитуры Vision Pro и масштабную переработку операционных систем Apple. Он также сыграл ключевую роль в разработке приложений компании — Apple Watch и iPhone X.

В Meta Дай займется интеграцией аппаратного, программного обеспечения и ИИ для интерфейсов. Бывший топ-менеджер Apple будет работать под руководством технического директора Эндрю Босворта, курирующего Reality Labs. Эта группа занимается разработкой таких устройств, как умные очки и гарнитуры виртуальной реальности.

Основная задача Дая на новом месте работы — обновление потребительских устройств Meta с использованием функций искусственного интеллекта, отмечает агентство. С 31 декабря он будет занимать должность главного дизайнера группы.

Позицию Дая займет дизайнер Стивен Лемэй, «Стив Лемэй сыграл ключевую роль в разработке каждого крупного интерфейса Apple с 1999 года», — заявил генеральный директор Тим Кук.

В 2011 году, после смерти Стива Джобса от рака, Кук занял кресло генерального директора. Коммерческий успех Apple продолжился, но выпуск принципиально новых устройств стал редким событием. Компания добилась больших успехов в разработке собственных чипов, но столкнулась с трудностями в таких областях, как дополненная реальность, генеративный ИИ, умный дом и беспилотные автомобили.

С 2019 года Apple испытывает отток талантов, пишет агентство. С тех пор как из корпорации ушел британский дизайнер Джони Айв, проработавший там почти 30 лет, ее покинули более десяти ведущих дизайнеров. К дизайнерской компании LoveFrom, которую основал Айв, с момента ее создания присоединились более 20 бывших сотрудников Apple.

Так, в конце 2023 года туда перешел топ-менеджер Apple Тан Тан, отвечающий за внешний вид iPhone и «умных» часов. Он решил заняться на новом месте проектом в области искусственного интеллекта.