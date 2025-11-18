 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Дизайнер Apple, представивший iPhone Air, покинул компанию

Bloomberg: дизайнер Apple, представивший iPhone Air, покинул компанию
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Дизайнер Абидур Чоудхури, представлявший iPhone Air на сентябрьской презентации, покинул компанию Apple, чтобы перейти в стартап, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, уход Чоудхури вызвал резонанс в компании, учитывая его растущую популярность в команде дизайнеров.

Apple выбрала Чоудхури для презентации нового iPhone Air в сентябре, в рамках которой показали примерно двухминутный видеоролик о процессе разработки и функциях устройства. По данным Bloomberg, презентация нового устройства является «значимой задачей» для сотрудников компании.

FT узнала, что в Apple активизировали работу по поиску сменщика Кука
Бизнес

Представитель компании Apple отказался от комментариев агентству. 

Чоудхури проработал в Apple более шести лет. Он присоединился к компании в 2019 году, когда главный дизайнер Джони Айв покинул свой пост. Агентство отмечает, что его уход не связан с релизом iPhone Air, несмотря на небольшие продажи.

Ранее в ноябре Financial Times сообщила, что совет директоров и высшее руководство Apple недавно активизировали подготовку к уходу Тима Кука с поста генерального директора, подыскивая ему замену. По словам источников газеты, наиболее вероятным преемником считается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус, однако окончательное решение еще не принято.

Егор Алимов
Apple дизайнер iPhone увольнение
