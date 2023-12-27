Топ-менеджер Apple перейдет в совместный проект с Сэмом Альтманом

Топ-менеджер Apple Танг Тан перейдет в компанию LoveFrom, где займется проектом в области ИИ при поддержке Сэма Альтмана. LoveFrom основал британский дизайнер Джони Айв, проработавший в Apple почти 30 лет

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Топ-менеджер Apple Тан Тан, отвечающий за внешний вид iPhone и «умных» часов, перейдет в дизайнерскую компанию LoveFrom, где займется проектом в области искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Агентство ранее писало, что Тан уйдет из Apple в феврале.

LoveFrom основал британский дизайнер Джони Айв, который покинул Apple в 2019 году. Он проработал в корпорации 27 лет и отвечал за дизайнерские решения; благодаря сотрудничеству Айва с основателем Apple Стивом Джобсом были созданы iMac, iPhone, iPad и другие продукты.

По данным Bloomberg, в LoveFrom Тан будет работать над программным обеспечением проекта в области ИИ. Подробностей о нем не приводится, но, как пишет Bloobmerg, речь в том числе может быть об устройствах для «умного» дома.

В проекте примет участие глава OpenAI (владеет чат-ботом ChatGPT) Сэм Альтман. Альтман до своего увольнения в ноябре (он вернулся в компанию через несколько дней в качестве гендиректора) добивался многомиллиардных инвестиций от председателя SoftBank Group Corp. Масаеши Сона в проект Айва, сообщил ранее Bloomberg.

LoveFrom и Apple отказались от комментариев.

С 2019 года Apple испытывает отток талантов, пишет агентство. С тех пор как из корпорации ушел Айв, ее покинули более десяти ведущих дизайнеров. К LoveFrom с момента ее создания присоединились более 20 бывших сотрудников Apple.

