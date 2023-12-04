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«Ведомости» узнали, как будут контролировать продажу валютной выручки

«Ведомости»: продажу валютной выручки будут контролировать по пяти направлениям
Власти намерены контролировать продажу валютной выручки по пяти направлениям, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В частности, от экспортеров потребуют ежемесячно предоставлять информацию об активах и пассивах
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти определились с механизмом контроля за продажей валютной выручки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди экспортеров, получившие соответствующие инструкции от Росфинмониторинга и ЦБ.

По словам одного из собеседников газеты, продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям. В частности, от экспортеров потребуется:

  • Составить и утвердить с властями график продаж валюты. Обновлять расписание нужно еженедельно;
  • Раскрывать план управления активами и пассивами (по сути, информацию о кредитах, изменении остатков на иностранных счетах и т. д.). Делать это нужно ежемесячно;
  • Сообщать о не исполненных покупателями обязательствах по действующим контрактам;
  • Определиться с тем, какие именно участники группы компаний будут продавать валюту;
  • Отчитываться об исполнении плана, фактически об объемах продажи валюты.

Каждое из направлений представляет собой отдельную форму отчетности. Документы нужно будет направлять в ЦБ или Росфинмониторинг по определенным стандартам, которые утверждает в том числе Минфин, уточнил источник. Принципиально, что каждая форма подразумевает отчетность по группе компаний в целом, включая дочерние общества. По его словам, пока это самый сложный вопрос: не понятно, что должно считаться дочерним обществом, поскольку есть как минимум два возможных подхода — Гражданского кодекса и правоприменительной практики налоговиков.

О том, что на данный момент в этом вопросе нет ясности, говорит и другой иточник «Ведомостей». Он пояснил, что пока у Минфина формально нет полномочий разъяснять указ президента, но как только ведомство их получит, определенность должна будет появиться. По его мнению, другая сложность заключается в представлении прогнозов по продажам выручки. Зачастую сложно оценить, по какому графику и в каком объеме чисто технически можно будет реализовать валюту, отметил собеседник газеты.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Указ об обязательной продажи валютной выручки для крупных экспортеров в середине октября подписал президент России Владимир Путин. Как уточняли в аппарате правительства, экспортеры должны будут зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки, затем продавать из зачисленной выручки не менее 90% в течение двух недель. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

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Соответствующий указ носит закрытый характер, и список компаний, попавших под его действие, публиковать не будут, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В кабмине отмечали только, что речь о 43 группах компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

20 ноября «Ведомости» сообщили о концептуальной поддержке правительством идеи о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 2 ноября. Среди авторов — председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Дмитрий Вяткин (оба от «Единой России») и Сергей Гаврилов (КПРФ).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее пояснял, что этими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций». Опрошенные ранее РБК аналитики прогнозировали, что меры правительства могут увести курс в диапазон 90–100 руб. за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется даже ниже этой отметки — в районе 89,7 руб. за доллар.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
продажа валютной выручки экспортеры правила инструкции ЦБ Росфинмониторинг
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