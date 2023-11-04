Новак поручил ограничить продажу премиального топлива на АЗС
Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить поправки в нормативную базу, которые разрешат продавать на автозаправочных станциях премиальные сорта дизельного топлива только при наличии базового.
По словам вице-премьера, власти рассматривали ситуацию с высокими ценами на топливо в одном из российских регионов. «Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По техническим показателям топлива разница между обычным и премиальным незначительна, отмечает портал PetrolPlus. Но у топлива премиум-класса выше октановое число (с его помощью можно получить информацию об эксплуатационных характеристиках бензина, запасе хода, стойкости к детонации, мощности и прочее).
В октябре Новак говорил, что на некоторых заправках цены на дизель значительно превышают средний по России уровень (по словам вице-премьера, это 63 руб. за литр), поскольку «продают только брендированное дизельное топливо с приставкой «экто» или «евро». Новак отметил, что у покупателя должен быть выбор. Тогда же он поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка.
Рост цен на бензин в России наблюдался с весны. В течение октября биржевые цены на зимнее дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сильно варьировались: в начале октября цена превышала 73 тыс. руб. за тонну, затем упала до уровня менее 70 тыс. руб., потом снова фиксировался рост. Торги 2 ноября закрылись с ценой на отметке 69,1 тыс. руб.
В сентябре в России ввели временный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Позднее меру частично отменили в отношении дизеля — поставок по трубопроводам в морские порты, — чтобы не допустить затоваривания хранилищ.