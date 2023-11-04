Новак поручил ограничить продажу премиального топлива на АЗС

Продажу премиальных сортов дизтоплива на АЗС разрешат только при наличии базового, заявил Новак. Он говорил, что некоторые заправки держат цены на дизель выше среднего уровня, так как там можно купить только брендированные сорта

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить поправки в нормативную базу, которые разрешат продавать на автозаправочных станциях премиальные сорта дизельного топлива только при наличии базового.

По словам вице-премьера, власти рассматривали ситуацию с высокими ценами на топливо в одном из российских регионов. «Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По техническим показателям топлива разница между обычным и премиальным незначительна, отмечает портал PetrolPlus. Но у топлива премиум-класса выше октановое число (с его помощью можно получить информацию об эксплуатационных характеристиках бензина, запасе хода, стойкости к детонации, мощности и прочее).

В октябре Новак говорил, что на некоторых заправках цены на дизель значительно превышают средний по России уровень (по словам вице-премьера, это 63 руб. за литр), поскольку «продают только брендированное дизельное топливо с приставкой «экто» или «евро». Новак отметил, что у покупателя должен быть выбор. Тогда же он поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка.

Рост цен на бензин в России наблюдался с весны. В течение октября биржевые цены на зимнее дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сильно варьировались: в начале октября цена превышала 73 тыс. руб. за тонну, затем упала до уровня менее 70 тыс. руб., потом снова фиксировался рост. Торги 2 ноября закрылись с ценой на отметке 69,1 тыс. руб.

В сентябре в России ввели временный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Позднее меру частично отменили в отношении дизеля — поставок по трубопроводам в морские порты, — чтобы не допустить затоваривания хранилищ.