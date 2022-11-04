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Покупатель части магазинов Levi's получил аутлет Nike

Российский дистрибьютор Lestate купил права аренды на магазин Nike в «Белой даче»
Сумма сделки не раскрывается. Lestate ведет переговоры и с другими аутлетами по площадкам Nike
Outlet Village &laquo;Белая Дача&raquo;
Outlet Village «Белая Дача» (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российский дистрибьютор спортивных брендов Lestate приобрел права на аренду аутлета Nike в торговом центре «Белая дача» и сток компании, сообщил РБК глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. Там уже открылся магазин под брендом NSP.

Lestate ведет переговоры и с другими аутлетами по площадкам Nike. Стоимость переуступки прав аренды в «Белой даче» в компании не раскрыли.

В начале марта на фоне российской спецоперации на Украине Nike приостановила прием заказов на сайте и в приложении для клиентов из России. В июне компания объявила о решении уйти с российского рынка. Nike работала в России около 18 лет, ее первый магазин открылся в Москве в июле 1994 года.

В июле Lestate договорился о покупке части товарного стока и праве на аренду магазина Levi Strauss & Co. (бренд Levi's) в ТЦ «Авиапарк». Как и многие другие западные компании, Levi's решила уйти с российского рынка. Стороны договаривались и о продаже других точек, однако детали не уточнялись. В «Авиапарке» на месте Levi's открылся магазин под маркой JNS. РБК писал, что в торговой точке сохранилось оборудование и продукция магазина Levi's.

Магазином JNS управляет «Спорт поинт», которой принадлежит одноименная сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды. Владелец компании — Роман Самсонов, который ранее был совладельцем «Профи Трейд» — операционной компании Lestate. Единственным бенефициаром «Профи Трейд» является Тимофей Кундюков, однако в Lestate РБК поясняли, что они вместе с Самсоновым остаются партнерами по бизнесу.

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Теги
Анна Левинская, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Nike Аренда магазин Белая дача
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