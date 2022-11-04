Представитель Эрдогана допустил усиление «Турецкого потока» трубопроводом

Представитель Эрдогана Калын: «Турецкий поток» может быть усилен еще одним трубопроводом

Если будет построен еще один трубопровод, то Турция фактически станет страной, в которой определяются газовый рынок и газовые поставки, подчеркнул представитель турецкого лидера

Ибрагим Калын (Фото: XinHua / Global Look Press)

Газопровод «Турецкий поток» в перспективе может быть усилен еще одним трубопроводом, что позволит создать «совершенно новую энергетическую карту». Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает телеканал Haberturk.

«Это не является невозможным. Подумайте об этом в перспективе следующих 5–10 лет. Если это произойдет, то Турция станет не просто страной для транзита газа, в этом случае она фактически станет страной, в которой определяется газовый рынок, в которой определяются газовые поставки», — сказал он.

Россия поставляет газ в Турцию через Черное море по двум газопроводам: «Голубому потоку» (мощность — 16 млрд куб. м в год) и «Турецкому потоку» (31,5 млрд куб. м). «Голубой поток» предназначен для поставок газа только на турецкий рынок. Первая из двух ниток «Турецкого потока» (15,75 млрд куб. м) также используется для поставок газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин ранее предложил перенаправить «утраченный Москвой объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать в Турции «крупнейший газовый хаб для Европы».

Такой шаг, по его мнению, был бы экономически целесообразен, а безопасность подобного маршрута, «судя по последним событиям, конечно, значительно выше». Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя предложение Путина, сказал, что компания технически готова построить газотранспортные мощности.

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что впервые услышал об этой инициативе от президента России и что необходимо обсудить юридические, торгово-экономические, технические вопросы.

В июне президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что страна начинает укладывать газопровод у своих берегов в акватории Черного моря. Месторождение Сакарья, из которого будут поставлять газ, Турция открыла в 2020 году. Власти оценивают имеющиеся в нем запасы газа в 540 млрд куб. м.

По его словам, уже в первом квартале 2023 года Турция хочет добыть из нового месторождения около 10 млн куб. м газа. Достичь пика, согласно плану, добыча должна к 2026 году, добавил он.