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Экономика ,  
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В Россию начнут поставлять яблоки из КНДР

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Москва договорилась с Пхеньяном о покупке северокорейских яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

О поставке яблок стороны договорились во время переговоров в конце июня. КНДР выразила заинтересованность в продаже России подкарантинной продукции, отметили в ведомстве.

«В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

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Фото:Александр Погожев / ТАСС

В конце июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхора провели переговоры по теме сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны заявили о возможности ввоза на российскую территорию северокорейских яблок.

Ким Су Чхор добавил, что страна может также поставлять женьшень. Он также отметил интерес в увеличении поставок из России сельскохозяйственных животных и молочных продуктов.

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Теги
КНДР Россия яблоки Россельхознадзор
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