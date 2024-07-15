В Россию начнут поставлять яблоки из КНДР

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Москва договорилась с Пхеньяном о покупке северокорейских яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

О поставке яблок стороны договорились во время переговоров в конце июня. КНДР выразила заинтересованность в продаже России подкарантинной продукции, отметили в ведомстве.

«В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В конце июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхора провели переговоры по теме сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны заявили о возможности ввоза на российскую территорию северокорейских яблок.

Ким Су Чхор добавил, что страна может также поставлять женьшень. Он также отметил интерес в увеличении поставок из России сельскохозяйственных животных и молочных продуктов.