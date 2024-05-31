Россельхознадзор рассказал, из каких стран повезут яблоки в Россию

В Россельхознадзоре предупредили о «небольшом недоборе» урожая яблок, но заявили, что потерю заменят поставки из Азербайждана, Армении, Турции, Сербии и Белоруссии, поэтому их нехватки не будет

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Майские заморозки приведут к «небольшому недобору урожая» плодовых, сообщил ТАСС замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, ссылаясь на прогноз Минсельхоза.

Вместе с тем он пообещал, что нехватки яблок на российском рынке не будет и цены на них не вырастут, «потому что это все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья».

По словам Кармазина, в Россию каждый год завозят около 12 млн тонн плодоовощной продукции из стран дальнего и ближнего зарубежья, «в основном это экзотические фрукты, такие как бананы, ягоды, манго», — рассказал Кармазин. По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года в страну поставили 178,3 тыс. тонн яблок, больше всего — из Сербии, Азербайджана и Китая.

О том, что власти рассматривают возможность поставок яблок из других стран, чтобы не допустить роста цен, говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут, отметив, что эти фрукты входят в перечень социально значимых продуктов. «По яблокам мы пострадали из-за заморозков. В очень неудачный момент заморозки наступили», — добавила она.

По оценке президента Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игоря Муханина, в результате повреждено от 50% до 70% цветущих яблонь в Центральной России. Сильнее всего пострадали Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая области, но можно рассчитывать на урожай из Тулы и Краснодара. По предварительным данным Национального плодоовощного союза, часть хозяйств потеряли до 90% планируемого урожая.

Минсельхоз намерен ввести в России режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю.