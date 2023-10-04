Гендиректор «Перекрестка» Калмыков покинул пост
Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Андрей Калмыков решил покинуть пост, сообщается на сайте компании X5 Group (управляет магазинами «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»). Временно исполнять обязанности гендиректора сети будет директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов.
Калмыков займется собственными проектами, сообщили в компании.
«Я благодарю Х5 Group и команду «Перекрестка» за ценный и интересный опыт работы в очень динамичной среде вместе с профессиональными, неравнодушными людьми. Желаю Х5 успешной реализации стратегии и достижения бескомпромиссного лидерства на рынке», — сказал он.
Главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман, в свою очередь, поблагодарил Калмыкова «за стремление погрузиться в ретейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом».
Калмыков стал гендиректором «Перекрестка» в августе 2022 года.
До марта прошлого года он возглавлял лоукостер «Победа», этот пост Калмыков занимал с момента основания авиакомпании. Представитель перевозчика объяснял уход гендиректора личным решением, а сам он в письме сотрудникам говорил, что остается в России и будет развивать проекты, где «в текущих условиях сможет принести больше пользы». Он также заявлял, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», в основном из ретейла.