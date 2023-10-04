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Гендиректор «Перекрестка» Калмыков покинул пост

Гендиректор «Перекрестка» Андрей Калмыков покинул пост
Андрей Калмыков, возглавлявший «Перекресток» с августа 2022 года, решил уйти с поста, чтобы заняться собственными проектами, сообщили в X5 Group. До работы в ретейле он был гендиректором лоукостера «Победа»
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Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Андрей Калмыков решил покинуть пост, сообщается на сайте компании X5 Group (управляет магазинами «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»). Временно исполнять обязанности гендиректора сети будет директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов.

Калмыков займется собственными проектами, сообщили в компании.

«Я благодарю Х5 Group и команду «Перекрестка» за ценный и интересный опыт работы в очень динамичной среде вместе с профессиональными, неравнодушными людьми. Желаю Х5 успешной реализации стратегии и достижения бескомпромиссного лидерства на рынке», — сказал он.

Главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман, в свою очередь, поблагодарил Калмыкова «за стремление погрузиться в ретейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом».

Калмыков стал гендиректором «Перекрестка» в августе 2022 года.

До марта прошлого года он возглавлял лоукостер «Победа», этот пост Калмыков занимал с момента основания авиакомпании. Представитель перевозчика объяснял уход гендиректора личным решением, а сам он в письме сотрудникам говорил, что остается в России и будет развивать проекты, где «в текущих условиях сможет принести больше пользы». Он также заявлял, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», в основном из ретейла.

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X5 Retail Group Андрей Калмыков
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