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Бизнес ,  
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X5 Group объяснила невозможность сменить нидерландскую юрисдикцию

Владелец «Пятерочки» объяснил невозможность переезда головной компании из Нидерландов
Владелец сети «Пятерочка» X5 Group продолжает изучать вопрос перерегистрации холдинговой компании из Нидерландов, но сейчас компания не видит ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию
X5 Group FIVE ₽1 412 +0,11% Купить

X5 Group продолжает рассматривать вопрос редомициляции (изменение юрисдикции компании) для головной компании, которая зарегистрирована в Нидерландах. Но пока осуществить это невозможно, заявила в интервью РБК президент X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Екатерина Лобачева.

«Это больная тема, — признает Лобачева. — Мы изучаем этот вопрос буквально на протяжении всего времени, но сейчас нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Голландии. Сейчас как в русской сказке: туда пойдешь — без головы останешься, сюда — без руки, направо — без коня».

Как «Пятерочка» оказалась в Нидерландах

С середины 1990-х Нидерланды были налоговым и финансовым хабом для крупных российских компаний — голландская «прописка» была у таких компаний, как X5 Group, «Яндекс», «Связной», и даже у некоторых компаний с госучастием, например «Газпрома». Вопрос изменения страны регистрации для X5 Group, как и других российских компаний с голландской «пропиской», стал актуален еще в 2021 году, когда Россия денонсировала заключенное ранее с Нидерландами соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда в X5 Group хотя и отмечали, что денонсация налогового соглашения может поставить бизнес, зарегистрированный в Нидерландах, в неравное положение по сравнению с другими компаниями, но заявляли, что перевод деятельности в другую страну в тот момент не рассматривался. Осенью 2022 года компания анонсировала, что изучает возможность перерегистрации в России.

Провести листинг на какой-то площадке дружественной страны для X5 Group пока также проблематично: «Все варианты анализировали и этот в первую очередь. Но там везде тупик, который не позволяет даже технически запустить этот процесс: с нами не работают ни нотариусы в Голландии, ни оценщики, ни депозитарий», — объясняет президент компании.

В том числе и по причине технических ограничений X5 Group отказалась от выплаты дивидендов, уточняет Екатерина Лобачева: «Дивиденды сейчас не дойдут до половины наших акционеров, и это будет нарушать их права. Но у нас есть инвестиционная программа, как те денежные средства, которые есть в распоряжении компании, проинвестировать в рост компании, что в будущем с высокой вероятностью может означать upside по дивидендам, как только все это разморозится».

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По словам Лобачевой, «санкционность» (России. — РБК) также внесла свои коррективы и в общение с иностранными инвесторами: «Раньше у нас был прямо фокус на работу с инвесторами и с иностранными акционерами, в Лондон все летали, а сейчас 70% трубки от нас не берут, потому что мы российский, а значит, токсичный актив», — сетует она.

Из-за ограничений на движение капитала, возникших на фоне зарубежных санкций против России в связи с началом специальной военной операции на Украине, в течение 2022 года и в начале 2023 года сразу несколько крупных российских корпораций заявили о завершении процесса перерегистрации в Россию своих холдинговых компаний. Например, так поступил «Интеррос» Владимира Потанина, который провел редомициляцию нескольких компаний в специальный административный район (САР) на острове Русский. Крупнейший российский производитель мяса индейки ГК «Дамате» перевел компанию из кипрской юрисдикции в САР на территории острова Октябрьский в Калининградской области. А в феврале 2023 года совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов.

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Теги
Анна Левинская, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
X5 юрисдикция место регистрации Нидерланды
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