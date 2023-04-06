X5 Group объяснила невозможность сменить нидерландскую юрисдикцию

Владелец сети «Пятерочка» X5 Group продолжает изучать вопрос перерегистрации холдинговой компании из Нидерландов, но сейчас компания не видит ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию

X5 Group продолжает рассматривать вопрос редомициляции (изменение юрисдикции компании) для головной компании, которая зарегистрирована в Нидерландах. Но пока осуществить это невозможно, заявила в интервью РБК президент X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Екатерина Лобачева.

«Это больная тема, — признает Лобачева. — Мы изучаем этот вопрос буквально на протяжении всего времени, но сейчас нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Голландии. Сейчас как в русской сказке: туда пойдешь — без головы останешься, сюда — без руки, направо — без коня».

Как «Пятерочка» оказалась в Нидерландах С середины 1990-х Нидерланды были налоговым и финансовым хабом для крупных российских компаний — голландская «прописка» была у таких компаний, как X5 Group, «Яндекс», «Связной», и даже у некоторых компаний с госучастием, например «Газпрома». Вопрос изменения страны регистрации для X5 Group, как и других российских компаний с голландской «пропиской», стал актуален еще в 2021 году, когда Россия денонсировала заключенное ранее с Нидерландами соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда в X5 Group хотя и отмечали, что денонсация налогового соглашения может поставить бизнес, зарегистрированный в Нидерландах, в неравное положение по сравнению с другими компаниями, но заявляли, что перевод деятельности в другую страну в тот момент не рассматривался. Осенью 2022 года компания анонсировала, что изучает возможность перерегистрации в России.

Провести листинг на какой-то площадке дружественной страны для X5 Group пока также проблематично: «Все варианты анализировали и этот в первую очередь. Но там везде тупик, который не позволяет даже технически запустить этот процесс: с нами не работают ни нотариусы в Голландии, ни оценщики, ни депозитарий», — объясняет президент компании.

В том числе и по причине технических ограничений X5 Group отказалась от выплаты дивидендов, уточняет Екатерина Лобачева: «Дивиденды сейчас не дойдут до половины наших акционеров, и это будет нарушать их права. Но у нас есть инвестиционная программа, как те денежные средства, которые есть в распоряжении компании, проинвестировать в рост компании, что в будущем с высокой вероятностью может означать upside по дивидендам, как только все это разморозится».

По словам Лобачевой, «санкционность» (России. — РБК) также внесла свои коррективы и в общение с иностранными инвесторами: «Раньше у нас был прямо фокус на работу с инвесторами и с иностранными акционерами, в Лондон все летали, а сейчас 70% трубки от нас не берут, потому что мы российский, а значит, токсичный актив», — сетует она.

Из-за ограничений на движение капитала, возникших на фоне зарубежных санкций против России в связи с началом специальной военной операции на Украине, в течение 2022 года и в начале 2023 года сразу несколько крупных российских корпораций заявили о завершении процесса перерегистрации в Россию своих холдинговых компаний. Например, так поступил «Интеррос» Владимира Потанина, который провел редомициляцию нескольких компаний в специальный административный район (САР) на острове Русский. Крупнейший российский производитель мяса индейки ГК «Дамате» перевел компанию из кипрской юрисдикции в САР на территории острова Октябрьский в Калининградской области. А в феврале 2023 года совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов.