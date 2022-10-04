«Дом.РФ» выплатит ФНБ первые дивиденды после докапитализации

Госкомпания «Дом.РФ» выплатит Фонду национального благосостояния 7 млрд руб. дивидендов, рассказал РБК руководитель «Дом.РФ» Виталий Мутко. Весной Минфин за счет фонда выкупил 36% госкомпании

В конце сентября была подписана директива, согласно которой госкомпания «Дом.РФ» выплатит в Фонд национального благосостояния (ФНБ) около 7 млрд руб. дивидендов, рассказал РБК гендиректор госкомпании Виталий Мутко. В пресс-службе компании уточнили, что это будут за 2021 год и они будут выплачиваться ежегодно.

В марте 2022 года правительство одобрило докапитализацию «Дом.РФ» на 50 млрд руб. — на эту сумму Минфин выкупил акции госкомпании на деньги ФНБ. В итоге ведомство стало владельцем (через фонд) 36% акций «Дом.РФ», пояснил Мутко.

Покупка акций «Дом.РФ» рассматривается в качестве «долгосрочного перспективного вложения» средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность, говорилось в сообщении правительства о докапитализации госкомпании. За последние пять лет средний уровень доходности «Дом.РФ» составил 9,5%. В этом году дивидендная доходность компании составит 13,5-14%, говорит глава компании.

Мутко уверен, что вложения ФНБ в компанию в ближайшие два-три года вырастет. Активы «Дом.РФ» в апреле составляли около 1,9 трлн руб., а к концу 2022 года вырастут примерно до 3 трлн руб., прогнозирует он. Топ-менеджер предполагает, что через несколько лет доля фонда будет продана на рынке, выкуплена самой компанией или ФНБ решит оставить их у себя. РБК направил запрос в Минфин.

О планах докапитализации «Дом.РФ» Мутко рассказал в интервью РБК в декабре 2021 года. Необходимость дополнительных вложений он объяснял необходимостью решать задачи развития рынка жилья и его доступности.

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«Дом.РФ» специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья. Компания, в частности, выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию. Она также развивает арендное жилье, выступает агентом по продаже федеральной собственности. В ее структуру входят «Банк Дом.РФ», «Щербинский лифтостроительный завод» и девелоперская компания. Согласно стратегии развития компании, к 2030 году ее активы составят 11 трлн руб.

ФНБ — это государственный резервный фонд, деньгами в котором управляет Минфин. Фонд формируется за счет дополнительных доходов бюджета от нефтегазового сектора и от управления собственными средствами. На 1 сентября объем средств ФНБ составлял почти 11,9 трлн руб. ($196,63 млрд.). В марте 2022 года был принят закон, позволяющий направлять деньги из ФНБ на покупку российских акций и ОФЗ. В апреле Минфин сообщил о планах докапитализации из фонда Газпромбанка, РЖД, «Аэрофлота» и «Дом.РФ».