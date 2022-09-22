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Мутко предложил льготы при покупке больших квартир ради роста рождаемости

Власти обсудили механизм поддержки покупателей квартир большой площади
В России может появиться механизм поддержки покупателей квартир большой площади. О его подготовке сообщил глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госкомпания «Дом.РФ» готовит предложения о поддержке покупки квартир большой площади, рассказал глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Среди всех строящихся квартир в России однокомнатные занимают 53%, хотя потребность в больших квартирах значительно больше, отметил Мутко. «Получается, что семьи не берут большие квартиры и это сдерживает рождение детей. Можно было бы включить и некую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья больших метражей — больше 55 кв. м», — пояснил глава госкорпорации.

Это предложение сейчас прорабатывается с комиссией по демографии. Глава «Дом.РФ» также предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки, которая по действующим правилам заканчивается в конце 2023 года.

Минстрой не поддержал идею исключить студии из программы льготной ипотеки
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Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

Доля однокомнатных квартир, к которым власти относят и студии, отличается в зависимости от региона. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, больше всего однокомнатных квартир строится в Ленинградской области — 74% общего числа, а в Москве — 45%. Меньше всего однушек строится в Карелии — 12%, в этом регионе 52% строящихся квартир — двухкомнатные.

На квартиры площадью больше 55 кв. м приходится 35% от всего строящегося в России жилья. Средняя площадь квартир, проданных за январь—сентябрь 2022 года, по данным Единой информационной системы, составила 47 кв. м (медианное значение — 40,6 кв. м). За прошлый год средняя площадь проданных квартир составила 49,8 кв. м, медианная — 44,1 кв. м.

В июле аудитор Счетной палата Наталья Трунова предложила исключить студии из программ льготной ипотеки, чтобы не поддерживать спрос на «некомфортные типологии жилья». По ее словам, изменение правил предоставления льготной ипотеки может повлиять на структуру предложения на рынке жилья. В ипотечных программах с господдержкой должен соблюдаться принцип комфортного проживания — «отдельная комната каждому члену семьи», считает аудитор. В Минстрое не поддержали ее идею.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
жилая недвижимость Виталий Мутко Дом.РФ рождаемость
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