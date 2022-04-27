Минфин сообщил о планах докапитализации ГПБ, РЖД и «Аэрофлота» из ФНБ

Капитал Газпромбанка будет пополнен на 50 млрд руб. за счет Фонда национального благосостояния, сообщил Антон Силуанов. Средства фонда также направят на докапитализацию РЖД, «Дом.РФ» и «Аэрофлота»

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Газпромбанк докапитализируют на 50 млрд руб., сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Источником финансирования станет Фонд национального благосостояния (ФНБ).

По словам Силуанова, такое решение уже принято. В контексте того, что инфраструктурные проекты, в которых участвует банк, находятся «в русле правительственных инициатив, была договоренность, что правительство поддержит банк капиталом», пояснил министр.

О том, что средства ФНБ могут использоваться для поддержки компаний, Силуанов говорил в конце марта. «Средства ФНБ нам сейчас нужны будут для финансирования видов поддержки, в первую очередь предприятий, которые попали в сложную ситуацию. Мы намерены их задействовать как бюджетные ресурс. Пока у нас есть право выхода на рынок, но пока мы это право не использовали», — заявлял он.

Газпромбанк, среди акционеров которого (по состоянию на конец 2021 года) пенсионный фонд «Газфонд», «Газпром», «Газпром капитал» и ВЭБ, занимал на 1 февраля третье место среди российских банков после «Сбера» и ВТБ. У банка есть привилегированные акции, которыми владеет Минфин.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому европейцы должны оплачивать российский газ в рублях. Он подразумевает, что компании из западных стран должны открыть счета в российском уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Для расчетов за газ предусмотрено открытие двух специальных счетов типа «К»: рублевого и валютного. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. После этого банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя.

По словам Силуанова, из ФНБ также будут докапитализированы «Аэрофлот», РЖД и «Дом.РФ». Капитал последнего планируют пополнить на 50 млрд руб., писал РБК.