Кабмин опроверг передачу «Транснефти» всех пунктов приема нефти

Официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что решений о передаче этих пунктов под контроль «Транснефти» не принималось

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Никаких решений об изменении формы контроля за приемо-сдаточными пунктами, через которые в магистральные трубопроводы «Транснефти» поступает нефть, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака не принималось. Об этом заявил РБК официальный представитель вице-премьера Илья Джус.

По его словам, на совещании была зафиксирована необходимость непосредственного участия «Транснефти» в контроле на пунктах пропуска за качеством поступающей нефти.

«Однако решений о форме такого контроля, а тем более о переходе права собственности на пунктах приема нефти на совещании в правительстве не принималось», — пояснил Джус.

Накануне, 3 октября, «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник сообщил, что на совещании у Козака было решено передать «Транснефти» операционный контроль над всеми пунктами приема нефти.