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Бизнес ,  
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Кабмин опроверг передачу «Транснефти» всех пунктов приема нефти
Официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что решений о передаче этих пунктов под контроль «Транснефти» не принималось
Роснефть ROSN ₽417 +0,94% Купить
Транснефть TRNFP ₽150 050 +0,13% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Никаких решений об изменении формы контроля за приемо-сдаточными пунктами, через которые в магистральные трубопроводы «Транснефти» поступает нефть, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака не принималось. Об этом заявил РБК официальный представитель вице-премьера Илья Джус.

По его словам, на совещании была зафиксирована необходимость непосредственного участия «Транснефти» в контроле на пунктах пропуска за качеством поступающей нефти.

«Однако решений о форме такого контроля, а тем более о переходе права собственности на пунктах приема нефти на совещании в правительстве не принималось», — пояснил Джус.

Накануне, 3 октября, «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник сообщил, что на совещании у Козака было решено передать «Транснефти» операционный контроль над всеми пунктами приема нефти.

Бизнес
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака

В четверг Джус сообщил, что на совещании у Козака, в котором принимали участие представители «Транснефти» и «Роснефти», были урегулированы все разногласия по контролю за качеством нефти.

«Приняты необходимые решения, все участники совещания согласились с ними, в ближайшее время они будут формализованы», — сказал Джус РБК. Сути принятых решений он не раскрыл, однако в пятницу рассказал РБК, что при их принятии на совещании исходили из того, что «Транснефть» несет полную материальную ответственность перед нефтяными компаниями за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, а потому должна иметь возможность контролировать поступающее сырье.

Ранее «Роснефть» предлагала привлечь независимых экспертов, которые ежедневно проверяли бы качество нефти в трубопроводах «Транснефти». В свою очередь «Транснефть» предлагала передать под ее контроль приемо-сдаточные пункты, через которые поступает нефть, а также ввести единую сертификацию лабораторий, которые следят за качеством нефти.

Авторы: Алина Фадеева, Евгений Калюков
Теги: «Транснефть»
Материалы по теме
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
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