Китай согласует поставки газа из России по западному маршруту

Председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил в кратчайшие сроки согласовать поставки газа из России в Китай по западному маршруту. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает «РИА Новости».

«Председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту. Как вы знаете, ведутся переговоры между «Газпромом» и CNPC по этому вопросу», — сказал министр. По его словам, все технические условия уже согласованы, осталось лишь «немного договориться». Новак подчеркнул, что ​речь идет об объемах в 30 млрд куб. м газа.

Также 12 сентября в рамках ВЭФ прошла рабочая встреча ​председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня, говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК. Отмечается, что одной из основных тем встречи стали поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», начало которых запланировано на 20 декабря 2019 года.

В мае 2014 года «Газпром» и CNPC подписали договор на 30 лет о поставках газа по восточному маршруту. Согласно документу, Россия ежегодно должна поставлять ​38 млрд куб. м газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Позднее компании согласовали поставки газа в Китай по западному маршруту, названному «Сила Сибири-2».