Миллер предсказал исторический рекорд поставок газа за рубеж

По предварительным данным, «Газпром» в первом полугодии 2018 года нарастил свои поставки газа в Европу почти на 6%, а по итогам текущего года может выйти на исторический рекорд в 200 млрд кубометров

Алексей Миллер (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

«Газпром» в 2017 году увеличил поставки газа в страны Европы почти на 6%, доля потребления энергии российской компании на европейском рынке выросла по итогам прошлого года до 34,2%, или до 194 млрд куб. м. Об этом заявил в ходе годового собрания акционеров «Газпрома» предправления холдинга Алексей Миллер, передает корреспондент РБК.

По словам Миллера, импорт европейских стран в 2017 году вырос на 22 млрд куб. м, из них 15 млрд куб. м — поставки от «Газпрома». Поставки сжиженного природного газа из США, подчеркнул глава холдинга, сдерживаются долгим циклом производства и транспортировкой через океан. Доля американского СПГ в объеме потребления европейских стран, уточнил Миллер, составила 0,5%.

По его словам, первые итоги 2018 года показывают, что рост поставок «Газпрома» в Европу продолжился. «По предварительным данным, за первое полугодие 2018 года мы поставим на этот рынок 101,2 млрд куб. м газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд куб. м, превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года. При сохранении тенденции наш экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам 2018 года может выйти на новый исторический рекорд — около 200 млрд куб. м»​, — отметил Миллер.

Таким образом, согласно новому прогнозу, спрос вырастет на 2,8%. По его словам, главными факторами роста спроса стало повышение экономической активности в странах Европы и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

Продолжая тему с СПГ, Миллер указал, что в 2017 году российская компания поставила газ в Испанию, которую предправления назвал «недосягаемым рынком». Помимо нее, российский СПГ получили девять стран, включая азиатские.

Миллер предсказал также и увеличение поставок российского газа в Китай. В своем докладе он привел данные, согласно которым в ближайшие несколько лет Китаю понадобится до 360 млрд куб. м газа.

«Сейчас импорт покрывает 40% потребностей страны, а в ближайшее время ему может понадобиться до 110 млрд куб. м газа из России, — отметил глава холдинга. — В течение десяти лет мы поставим в КНР более 1 трлн куб.​ м газа». Говоря о сотрудничестве с Китаем, Миллер добавил, что «Газпром» подписал с CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. — РБК) соглашение о поставке в Китай дополнительных объемов газа с Дальнего Востока.

По показателям добычи и запасам «Газпром» в несколько раз превосходит публичных мировых конкурентов. «Запасы нашей компании в 1,5 раза превосходят суммарные запасы пяти крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира — ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и Chevron», — подчеркнул Миллер.​