Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной

Модель АвтоВАЗа Lada Vesta вышла на первое место по продажам автомобилей на российском рынке, такие итоги девяти месяцев 2018 года обнародовало аналитическое агентство «Автостат». Оно изучило официальные данные продаж за январь—сентябрь, опубликованные автопроизводителями.
Согласно этим данным, реализация Lada Vesta за указанный период составила 76 189 автомобилей, рост составил 39% (по отношению к аналогичному периоду 2017 года). На втором месте — Kia Rio (75 071 машина, рост — 2%), на третьем — Lada Granta (70 186 проданных машин, +10%).
В семействе Lada Vesta представлены седан, универсал и их кросс-версии. Модели выпускает завод «Lada Ижевск».
О лидирующей позиции Lada Vesta ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), согласно данным которой модель удерживала первое место среди самых продаваемых машин в течение всего лета. Аналитики тогда среди главных преимуществ модели называли ее стоимость. В прошлом году лидером летнего периода была Kia Rio.
В конце июля Lada Vesta и Lada Granta попали в первую сотню самых продаваемых автомобилей в Европе, заняв 56-е и 65-е места соответственно.