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Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной
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Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной
Бизнес, 12:23
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Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной
В тройку лидеров вошла еще одна модель АвтоВАЗа — Lada Granta. На втором месте по количеству проданных машин — Kia Rio
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Модель АвтоВАЗа Lada Vesta вышла на первое место по продажам автомобилей на российском рынке, такие итоги девяти месяцев 2018 года обнародовало аналитическое агентство «Автостат». Оно изучил​о официальные данные продаж за январь—сентябрь, опубликованные автопроизводителями.

Согласно этим данным, реализация Lada Vesta за указанный период составила 76 189 автомобилей, рост составил 39% (по отношению к аналогичному периоду 2017 года). На втором месте — Kia Rio (75 071 машина, рост — 2%), на третьем — Lada Granta (70 186 проданных машин, +10%).

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В семействе Lada Vesta представлены седан, универсал и их кросс-версии. Модели выпускает завод «Lada Ижевск».

О лидирующей позиции Lada Vesta ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), согласно данным которой модель удерживала первое место среди самых продаваемых машин в течение всего лета. Аналитики тогда среди главных преимуществ модели называли ее стоимость. В прошлом году лидером летнего периода была Kia Rio.

В конце июля Lada Vesta и Lada Granta попали в первую сотню самых продаваемых автомобилей в Европе, заняв 56-е и 65-е места соответственно.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Kia , Lada Vesta , АвтоВАЗ
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