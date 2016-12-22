ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,87 61,99 EUR Нал. 73,65 72,73 USD Бирж. 62,38 +0,14 EUR Бирж. 73,24 +0,39 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7824,10 -309,50 IMOEX 2310,84 +0,66% RTSI 1167,08 +0,40% Brent 74,94 -0,07% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
Две модели Lada попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы
Лента новостей
Глава ФСИН назвал «диким» случай с пытками в ярославской колонии 15:33, Общество Лукашенко появился на публике после сообщений об «инсульте» 15:31, Политика «Шелковый путь» изнутри: жара, песок и очень смелые зрители 15:30, Авто Эстонская армия создала подразделение для борьбы с «русскими хакерами» 15:30, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 15:29, РБК и Сбербанк Синоптики рассказали про сроки «угасания лета» в Москве 15:29, Общество Движение по Ярославскому шоссе восстановили после обрушения перехода 15:21, Общество Власти уточнили число попавших под камнепад на леднике в Киргизии россиян 15:14, Общество Мужчина подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье 15:14, Общество СМИ узнали о переговорах «Атлетико» с футболистом сборной России 15:14, Спорт Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:13, РБК и IWC Глава ФСИН пообещал выборочные проверки после пыток в ярославской колонии 15:10, Общество Санкции ЕС поставили рубль под угрозу: что ждет российскую валюту 14:55, Quote Две модели Lada попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы 14:55, Бизнес Основатель Fundstrat назвал хорошим знаком быстрое восстановление Bitcoin 14:55, Крипто МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова 14:52, Политика В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки 14:48, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 14:46, РБК Стиль и ASUS Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых 14:41, Общество Суд заочно арестовал экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка 14:38, Бизнес Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний 14:26, Бизнес Telegram потерял в России пятую часть аудитории 14:24, Технологии и медиа Под Ростовом задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми 14:17, Общество Renault в России: с царских времен до наших дней 14:14, РБК и Renault МИД откроет Генконсульство на Пхукете 14:13, Политика ВЦИОМ отметил снижение рейтинга «Единой России» до минимума с 2011 года 14:03, Общество Турчинов призвал ввести уголовное наказание за торговлю с Россией 14:00, Политика Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов 13:59, Политика
Две модели Lada попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы
Бизнес, 14:55
0
Две модели Lada попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы

Сразу две модели концерна АвтоВАЗ попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе, оказавшись в пятом и шестом десятке списка. Об этом сообщает портал Focus2move.

Так, автомобиль Lada Vesta занял в рейтинге 56-е место, поднявшись сразу на 16 позиций. Другой российский автомобиль, Lada Granta, оказался на 65-м месте, потеряв восемь позиций. Согласно представленным данным, продажи Vesta в июне выросли на 55,1%, а в первом полугодии — на 47,7%. При этом продажи Granta показали более скромный результат — июньский рост составил 7,9%, за полугодие — 9,1%.

АвтоВАЗ объяснил прекращение выпуска Lada Priora
Бизнес

Всего в рейтинге представлены 100 автомобилей. Первое место за собой сохранил Volkswagen Golf, вторым оказался Renault Clio, тройку лидеров замкнул Volkswagen Polo. С шестого на четвертое место поднялся Ford Fiesta, а в обратном направлении проследовал Nissan Qashqai. Пятую строчку за собой сохранил Volkswagen Tiguan. Седьмое место занял Skoda Octavia, восьмое — Peugeot 208, девятое — Ford Focus. В десятку самых продаваемых попал Citroen C3, ранее занимавший 12-е место.

Последнее место в рейтинге занял Ford Mondeo, показав при этом рост продаж в июне (5,4%). Наибольший взлет продемонстрировал кроссовер Jeep Compass, поднявшийся с 200-го на 79-е место. В июне рост продаж этого автомобиля показал цифру в 471,8%, за первое полугодие — 1740,7%.

В июне АвтоВАЗ предоставил отчет, согласно которому выручка компании выросла на 31,5%, до 134,7 млрд руб. Таким образом, концерн получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года.

Теги: АвтоВАЗ , Рейтинг , LADA Vesta , Lada Granta
Главное
Telegram потерял в России пятую часть аудитории Технологии и медиа
Материалы по теме
«Автостат» назвал самые популярные в России машины с «механикой» Общество
«Автостат» назвал самые популярные машины с «автоматом» в России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter