Две модели Lada попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы

Сразу две модели концерна АвтоВАЗ попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе, оказавшись в пятом и шестом десятке списка. Об этом сообщает портал Focus2move.

Так, автомобиль Lada Vesta занял в рейтинге 56-е место, поднявшись сразу на 16 позиций. Другой российский автомобиль, Lada Granta, оказался на 65-м месте, потеряв восемь позиций. Согласно представленным данным, продажи Vesta в июне выросли на 55,1%, а в первом полугодии — на 47,7%. При этом продажи Granta показали более скромный результат — июньский рост составил 7,9%, за полугодие — 9,1%.

Всего в рейтинге представлены 100 автомобилей. Первое место за собой сохранил Volkswagen Golf, вторым оказался Renault Clio, тройку лидеров замкнул Volkswagen Polo. С шестого на четвертое место поднялся Ford Fiesta, а в обратном направлении проследовал Nissan Qashqai. Пятую строчку за собой сохранил Volkswagen Tiguan. Седьмое место занял Skoda Octavia, восьмое — Peugeot 208, девятое — Ford Focus. В десятку самых продаваемых попал Citroen C3, ранее занимавший 12-е место.

Последнее место в рейтинге занял Ford Mondeo, показав при этом рост продаж в июне (5,4%). Наибольший взлет продемонстрировал кроссовер Jeep Compass, поднявшийся с 200-го на 79-е место. В июне рост продаж этого автомобиля показал цифру в 471,8%, за первое полугодие — 1740,7%.

В июне АвтоВАЗ предоставил отчет, согласно которому выручка компании выросла на 31,5%, до 134,7 млрд руб. Таким образом, концерн получил прибыль за полугодие впервые с 2012 года.