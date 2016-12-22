Lada Vesta за лето обогнала по продажам корейскую Kia Rio

Все три летних месяца Lada Vesta была самой продаваемой в России машиной, опередив южнокорейскую Kia Rio, следует из данных АЕБ. У российской марки есть шансы сохранить лидерство по итогам года, отмечает эксперт

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По итогам августа 2018 года было продано 8,5 тыс. автомобилей Lada Vesta, что позволило модели удержать первое место в топе самых продаваемых машин третий месяц подряд, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованных в четверг, 6 сентября.

Всего за июнь—август было продано 27,3 тыс. Vesta, что позволило ей опередить южнокорейского конкурента Kia Rio (24,4 тыс. машин).

Всего за три летних месяца в России было продано 447,19 тыс. машин. Летом 2017 года лидерство осталось за Rio — 25,48 тыс. штук против 19,79 тыс. штук соответственно.

Тем не менее по результатам восьми месяцев 2018 года Rio еще удерживает первое место по продажам в России — 67,17 тыс. штук, следует из данных АЕБ, но разница с самой популярной вазовской моделью составляет всего 35 машин. Всего за восемь месяцев 2018 года в России было продано 1,14 млн автомобилей, то есть доли Rio и Vesta составили около 5,9% у каждой.

«Компания наращивает продажи вместе с ростом спроса на модель. Ключевое для нас — рекордная за семь лет доля в 20%, которую мы сохраняем на растущем рынке», — сообщил РБК представитель АвтоВАЗа, не уточнив, сколько машин планируется продать до конца года.

Представитель Kia сказал РБК, что Rio является лидером среди всех автомобильных марок на российском рынке уже 20 месяцев подряд, но прогнозы о продажах этой модели по итогам 2018 года называть не стал.

Коммерческий директор автодилера «Автомир», который продает автомобили Lada и Kia, Алексей Савостин называет несколько причин лидерства Vesta. Модель имеет ценовое преимущество перед Rio при сравнимых комплектациях: минимальная цена Rio — 669,9 тыс. руб., Vesta — 584,9 тыс. руб. К тому же, по его словам, у Lada более широкая география продаж — 299 дилеров, у Kia — 188.

Продажи Lada Vesta стартовали в ноябре 2015 года. В базовой комплектации она стоила 514 тыс. руб. (сейчас ее можно купить у официальных дилеров за 584,9 тыс. руб.). Осенью 2017 года кроме седана появился универсал и его cross-версии, а также модели, работающие на газе (CNG). Летом 2017 года Lada Vesta начали собирать и за пределами России — на заводе «Азия Авто» в Казахстане. А в конце августа 2018-го в рамках Московского международного автосалона АвтоВАЗ показал четыре новинки, в том числе серийные Vesta Sport и Vesta Cross.

Запуск Vesta позволил АвтоВАЗу улучшить свое позиционирование на рынке, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов: есть высокая вероятность, что и по итогам года Vesta будет самой продаваемой машиной. Но ее ближайший конкурент Rio хорошо продается в России, поэтому сложно сказать, кто же станет лидером, добавляет он.