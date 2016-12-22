Чемезов анонсировал делистинг АвтоВАЗа с Московской биржи

Российский производитель автомобилей АвтоВАЗ проведет делистинг акций с Московской биржи. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся — с теми, которые мы давали, выкупим, завершим обязательное предложение всем миноритариям, выкупим акции у всех остающихся миноритарных акционеров — по закону они обязаны нам продать акции АвтоВАЗа, а потом будем думать, что дальше делать», — сказал Чемезов.

После объявления о делистинге акции АвтоВАЗа на Мосбирже выросли на 0,5 руб. (+2,58%), до 12 руб. за одну акцию. По данным на 16:40, стоимость одной акции автоконцерна на Мосбирже составляет 11,95 руб.

Ранее Чемезов заявлял, что рекапитализация АвтоВАЗа будет завершена в октябре, стоимость сделки оценивается в 107 млрд руб. В результате сделки автоконцерну спишут долги на эту сумму, а взамен СП «Ростеха» и Renault — Alliance Rostec Auto B.V. — увеличит долю в АвтоВАЗе с 64,6 до 83,5%.

В конце мая Чемезов допускал, что Alliance Rostec Auto B.V. может консолидировать до 100% акций АвтоВАЗа.