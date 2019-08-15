ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank

Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации. На это обратил внимание «Интерфакс».
«Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации — эмитенту: 19%», — говорится в отчетах.
РБК направил запрос в ВТБ.
Катарский CQUR Bank зарегистрировали 28 января 2019 года. Уставный акционерный капитал банка составляет $100 млн, а выпущенный акционерный капитал — $25 млн. Помимо ВТБ, его инвестором является Amathus Investment Fund.