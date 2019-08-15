ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank

В совет директоров CQUR Bank входят бывший руководитель по направлению Ближнего Востока и Африки Макрам Аббуд и экс-глава группы по созданию и дистрибуции продуктов на Ближнем Востоке «ВТБ Капитала» Зиад Аль Амин.

В 2018 году ВТБ приобрел банк «Возрождение», нижегородский Саровбизнесбанк и тюменский Запсибкомбанк.