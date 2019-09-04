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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Герман Хан вошел в набсовет крупнейшей нефтегазовой компании Европы
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан и экс-глава BP Лорд Браун вошли в набсовет крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea, 33% которой принадлежит L1. IPO компании назначено на 2020 год
Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Герман Хан, один из трех крупнейших акционеров «Альфа-групп» и LetterOne (наряду с Михаилом Фридманом и Алексеем Кузьмичевым), вошел в наблюдательный совет компании Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии, следует из выписки немецкого торгового реестра, с которой ознакомился РБК. Это подтвердил представитель немецкой компании и сам Герман Хан.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе нефтегазовая компания, которая была создана в мае 2019 года после объединения Wintershall, подконтрольной нефтехимическому концерну BASF, и «дочки» LetterOne DEA. Совокупная добыча обеих компаний в 2018 году составила 215 млн барр. нефтяного эквивалента, что соответствует примерно 30 млн т. Доля BASF в Wintershall Dea составила 67%, LetterOne — 33%.

Герман Хан с 2003 по 2013 год был исполнительным директором нефтяной компании ТНК-ВР, которую «Альфа-Групп», ее российские партнеры и BP в марте 2013 года продали «Роснефти».

Как пояснил РБК Хан, его функционал, как и других членов набсовета, определен его положениями: это и участие в работе над стратегическими вопросами, вопросами кадровой политики и так далее. Всего в совете девять мест, из них у BASF четыре представителя, у трудового коллектива три места и оставшиеся два — у LetterOne. Помимо Хана холдинг российских акционеров в ранге заместителя председателя набсовета представляет экс-глава британской BP Лорд Браун, который с 2015 года возглавляет L1 Energy (энергетическое подразделение LetterOne), следует из немецкого реестра. Он также возглавлял наблюдательный совет Dea, пока она принадлежала российским бизнесменам. 

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Интервью главы Wintershall Марио Мерена. Главное

Браун, будучи главой BP в 1995–2007 годах, провел множество сделок по слияниям и поглощениям, превратив компанию в одну из крупнейших в мире. Wintershall Dea также намерена заниматься не только органическим ростом, но и приобретением новым активов, говорил в интервью РБК весной ее гендиректор Марио Мерен. «Разумеется, если представится возможность дальнейшего роста в рамках органического развития или путем сделок по слиянию и поглощению, мы будем их изучать. Но мы будем делать это шаг за шагом», — говорил тогда он.

По словам Хана, Wintershall Dea продолжает активную работу над подготовкой к проведению IPO во второй половине 2020 года, как и было запланировано. Мерен говорил РБК, что считает необходимым продать на бирже не менее 10%, при этом листинг может быть двойным — во Франкфурте и Лондоне: «Если вы посмотрите на торгующиеся компании в Германии, то заметите, что для размещения нужно минимум 10% капитала, чтобы IPO было успешным. Очень редко компании в Германии продают на рынке меньше, иначе у вас будет нехваток ликвидности. Но это акционеры будут решать — размещать 10, 20 или 30%».

На прошлой неделе стало известно, что в конце 2019 года Wintershall Dea покидает заместитель Мерена Мария Ханссен, которая отвечала за регион ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Северная Африка) и интеграцию активов, а до слияния руководила Dea. «Не было никакого конфликта, у Марии было достаточно широкие полномочия в ее статусе. Сейчас мы занимаемся поиском кандидата на ее место, и пока приоритет — привлечение нового сотрудника со стороны», — подчеркнул Хан.

Авторы: Тимофей Дзядко, Ирина Парфентьева
Теги: Герман Хан, Михаил Фридман, Браун
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