Герман Хан вошел в набсовет крупнейшей нефтегазовой компании Европы

Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан и экс-глава BP Лорд Браун вошли в набсовет крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea, 33% которой принадлежит L1. IPO компании назначено на 2020 год

Герман Хан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Герман Хан, один из трех крупнейших акционеров «Альфа-групп» и LetterOne (наряду с Михаилом Фридманом и Алексеем Кузьмичевым), вошел в наблюдательный совет компании Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии, следует из выписки немецкого торгового реестра, с которой ознакомился РБК. Это подтвердил представитель немецкой компании и сам Герман Хан.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе нефтегазовая компания, которая была создана в мае 2019 года после объединения Wintershall, подконтрольной нефтехимическому концерну BASF, и «дочки» LetterOne DEA. Совокупная добыча обеих компаний в 2018 году составила 215 млн барр. нефтяного эквивалента, что соответствует примерно 30 млн т. Доля BASF в Wintershall Dea составила 67%, LetterOne — 33%.

Герман Хан с 2003 по 2013 год был исполнительным директором нефтяной компании ТНК-ВР, которую «Альфа-Групп», ее российские партнеры и BP в марте 2013 года продали «Роснефти».

Как пояснил РБК Хан, его функционал, как и других членов набсовета, определен его положениями: это и участие в работе над стратегическими вопросами, вопросами кадровой политики и так далее. Всего в совете девять мест, из них у BASF четыре представителя, у трудового коллектива три места и оставшиеся два — у LetterOne. Помимо Хана холдинг российских акционеров в ранге заместителя председателя набсовета представляет экс-глава британской BP Лорд Браун, который с 2015 года возглавляет L1 Energy (энергетическое подразделение LetterOne), следует из немецкого реестра. Он также возглавлял наблюдательный совет Dea, пока она принадлежала российским бизнесменам.