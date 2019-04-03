Интервью главы Wintershall Марио Мерена. Главное

О сроках завершения слияния с DEA Михаила Фридмана Мы уже подали ходатайство в Мексике некоторое время назад. Я уверен, что получим необходимое разрешение в течение нескольких недель, что позволит нам завершить сделку так, как мы планировали, — до конца первого полугодия 2019 года. После получения разрешения от Мексики мы начнем процедуру завершения сделки, на некоторые технические формальности уйдет еще две-три недели.



Об отношениях с российскими акционерами Существует множество анекдотов и историй про BP и ТНК и то, что там (в ТНК-BP. — РБК) происходило. Но мне кажется важным в партнерстве четкое понимание стратегических целей. У меня сложилось впечатление, что интересы BASF и LetterOne [Фридмана] очень хорошо совпадают: они хотят создать крупнейшую независимую газонефтяную компанию в Европе, которая будет расти в регионах, в которых мы уже работаем, а также хотят, чтобы мы изучили и другие регионы. С точки зрения финансовой политики их интересы также совпадают. Они объявили, что ждут IPO компании, поэтому я не вижу источника для возможного конфликта.



Разумеется, есть соглашение акционеров BASF и LetterOne, в котором четко прописаны положения о том, как стороны приходят к согласию, как принимаются решения. Поэтому я как будущий гендиректор [объединенной компании] не должен из-за этого беспокоиться.



Об IPO объединенной компании Если вы посмотрите на торгующиеся компании в Германии, то заметите, что для размещения нужно минимум 10% капитала, чтобы IPO было успешным. Очень редко компании в Германии продают на рынке меньше, иначе у вас будет нехваток ликвидности. Но это акционеры будут решать — размещать 10, 20 или 30%. Если вы спрашиваете меня как будущего гендиректора Wintershall DEA, я бы сказал, что поскольку мы являемся немецкой компанией, зарегистрированной и базирующейся в Германии, то все говорит в пользу размещения во Франкфурте. Разумеется, было бы неразумно не изучить возможность размещения на других площадках, таких как Лондон. Можно подумать о двойном листинге. Это все будет осуждаться детально, когда мы будем близки к IPO.



О плюсах большой нефтегазовой компании Что было очевидно для нас в Wintershall, размер начинает иметь значение в нефтегазовой индустрии по различным причинам. Если поговорить с местными добывающими компаниями, они скажут, что им нужен крупный партнер, который, к примеру, может финансировать проекты. Мы видим очень много волатильности цен на сырье — нефть и газ, поэтому нужно быть очень эффективным, если ты хочешь зарабатывать деньги. Это проще делать будучи крупной компанией. В то же время необходимо оставаться гибким и оперативным, чтобы показывать владельцам ресурсов, что ты можешь повлиять на реализацию проекта. Это стратегия, которая нам подходит.

О планах дальнейшего роста Когда мы завершим объединение, получится компания, добывающая 590 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки (на основе данных обеих компаний за 2018 год). Благодаря набору проектов, которые у нас есть, добыча увеличится до 750–800 тыс. барр. в течение четырех лет (к 2021–2023 годам. — РБК). Это достаточно большие цифры. Например, BG, до того как ее приобрела Shell, производила около 900 тыс. барр. в день. Мы приближаемся к масштабу таких компаний, как BG.

Разумеется, если представится возможность дальнейшего роста в рамках органического развития или путем сделок по слиянию и поглощению, мы будем их изучать.

О партнерах в России В настоящий момент у нас хорошие отношения с «Газпромом», много проектов. Мы также, между прочим, в очень интенсивных переговорах с «Газпром нефтью», с которой сотрудничаем в научно-технологической сфере. С «дочкой» ЛУКОЙЛа РИТЭК мы — партнеры в Волгоградской области. И мы либо продолжим развиваться с этими партнерами, или попробуем сделать что-то сами. Сейчас мы не ищем новых партнеров. Почему бы нам как Wintershall DEA не стать операторами проекта [в России]?

О сжиженном природном газе (СПГ) Я не вижу Wintershall DEA в будущем в качестве инвестора в терминалы по регазификации. Если мы инвестируем в инфраструктуру, она должна быть соединена с нашим добывающим бизнесом, как в случае с газопроводами. Если в ходе геологоразведки мы обнаружим какое-то гигантское газовое месторождение и лучшим способом его разработки будет СПГ, мы изучим такой вариант. Я не говорю, что Wintershall DEA никогда не будет заниматься СПГ, но это должно быть напрямую связано с нашим добывающим бизнесом.

Полную версию интервью предправления Wintershall читайте здесь.