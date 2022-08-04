Petropavlovsk заключил соглашение о продаже российских активов УГМК
Золотодобытчик Petropavlovsk (штаб-квартира в Лондоне) объявил, что заключил с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) соглашение по продаже в пользу последней активов в России.
УГМК, которая до марта принадлежала Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву, — крупнейший кредитор Petropavlovsk.
«Продажа обусловлена рядом вопросов и имеет дату завершения 30 сентября 2022 года. Если продажа будет завершена (в отношении чего в настоящее время не может быть уверенности), Гарант (Petropavlovsk. — РБК) получит вознаграждение в размере, превышающем $600 млн», — говорится в сообщении.
Petropavlovsk является четвертой российской компанией по объему добычи золота в 2021 году, основные предприятия расположены в Амурской области — «Албын», «Маломыр», «Пионер» и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат. Выручка компании за первые шесть месяцев прошлого года составила $351,9 млн, тогда как чистая прибыль равнялась $48,9 млн.
О возможности продажи активов в Petropavlovsk сообщили в середине апреля, причиной в компании назвали британские санкции против Газпромбанка, что вызвало проблемы с продажей золота и обслуживанием долга в этом банке. Так, в конце марта Petropavlovsk пропустила два платежа: на $560 тыс. (по кредиту на сумму $200 млн) и эквивалент $9,5 млн (по кредитным линиям «дочек» на $86,7 млн), говорилось в сообщении компании.
В Petropavlovsk отметили, что в России обсуждается законопроект об ответственности (в том числе уголовной) за отказ юридических и физических лиц от дел с контрагентами на основании международных санкций. Совет директоров в случае принятия этого законопроекта не в силах гарантировать, что дочерние компании будут соблюдать российское законодательство о санкциях, подчеркнули в Petropavlovsk.
Два дня назад, 2 августа, сделку о продаже активов одобрил суд в Великобритании.
В апреле рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Petropavlovsk с CCC- до SD, что означает «выборочный дефолт». В качестве причины в агентстве назвали невыплату кредита в Газпромбанке. Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций Petropavlovsk понижены до CC, они остаются в списке CreditWatch с негативным прогнозом.
«Хотя сумма небольшая и у Petropavlovsk достаточный запас наличных денег, компания не смогла выполнить платеж, и льготный период закончился», — добавили в S&P.