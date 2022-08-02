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Суд разрешил внешним управляющим Petropavlovsk продать бизнес УГМК

Британский суд разрешил внешним управляющим золотодобытчика Petropavlovsk запустить продажу его бизнеса «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), пишет Bloomberg.

«Администраторы имеют право на получение любого денежного вознаграждения от УГМК», — цитирует агентство решение суда.

УГМК — крупнейший кредитор Petropavlovsk. В апреле Газпромбанк передал фирме, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов.

УГМК выкупила долги Petropavlovsk у Газпромбанка
Бизнес
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Решение было принято в связи с введением против Газпромбанка британских санкций, подразумевающих замораживание активов. Ограничения затруднили Petropavlovsk обслуживание долга в этом банке. Так, в конце марта компания пропустила два платежа: на $560 тыс. (по кредиту на сумму $200 млн) и эквивалент $9,5 млн (по кредитным линиям «дочек» на $86,7 млн).

В середине апреля S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Petropavlovsk с CCC- до SD («выборочный дефолт»). В заявлении агентства уточняется, что компания не смогла выплатить проценты по кредиту в Газпромбанке: банк внесен в санкционный список Великобритании, где зарегистрирована Petropavlovsk, следовательно, ей запрещены транзакции с этим кредитным учреждением.

Теги
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