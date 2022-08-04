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«Коммерсантъ» узал о плане модернизации крупнейших ТЭС на Дальнем Востоке

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики одобрила модернизацию угольных Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт) и Партизанской ГРЭС (280 МВт) «РусГидро», а также Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) Сибирской генерирующей компании (СГК), сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, на заседании правкомиссии 2 августа стоимость проектов не называлась, однако в 2021 году общий CAPEX (капитальные расходы. — РБК) оценивался примерно в 166 млрд руб. Так, СГК планирует запустить четыре энергоблока Приморской ГРЭС до конца 2023 года, два — в конце 2024 года, три — в конце 2025 года. «РусГидро» планирует построить новый блок Нерюнгринской ГРЭС к концу 2025 года, а блок Партизанской ГРЭС — к концу 2026 года.

Проекты будут окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии всей страны. Большая доля платежа ляжет на промышленность европейской части России, Урала и Сибири, пишет «Коммерсантъ».

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В апреле Евросоюз запретил ввоз в Россию запчастей для паровых турбин и котлов. По данным аналитиков, ограничения в первую очередь коснутся ТЭС общей мощностью более 15 ГВт. Однако в Минэнерго заявляли, что не видят рисков для энергосистемы, указывая на большой запас мощности ТЭС.

1 августа аналитики Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики оценили зависимость России от импортных газовых турбин в 90%. Замминистра энергетики Евгений Грабчак весной 2022 года говорил, что российская энергетика имеет достаточно ресурсов для обеспечения и поддержания энергоснабжения промышленности в течение двух лет. «Два года есть. Два года энергетика на тех ресурсах, которые есть сейчас, выдержит без снижения качества и надежности энергоснабжения», — уверял он.

Теги
ТЭС модернизация Дальний Восток РусГидро
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