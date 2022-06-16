Разработчик крупнейшего месторождения меди решил перенести запуск фабрики

«Удоканская медь» перенесла на 2023 год запуск обогатительной фабрики из-за ковидных ограничений в Китае и сложностей с поставкой оборудования. Нехватка оборудования уже привела к переносу проектов Polymetal и «Северстали»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

«Удоканская медь» Алишера Усманова и партнеров перенесла запуск обогатительной фабрики на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди с 2022-го на 2023 год. Об этом РБК рассказал председатель совета директоров компании Валерий Казикаев.

«Мы рассматривали вариант двухэтапного ввода в эксплуатацию — сначала, в конце текущего года, ввести обогатительную фабрику, а в 2023 году — гидрометаллургический завод», — отметил он. Но в итоге было принято решение запустить оба ключевых объекта в следующем году.

На фабрике планируется выпускать концентрат сульфида меди, который используется для производства медной продукции, а на заводе — медный катод: это сырье для изготовления полуфабрикатов из чистой меди, из них выпускается электрооборудование и электропроводка. Общая мощность фабрики и завода — 135 тыс. т медного эквивалента в год. Сумма инвестиций — $2,9 млрд.

Но первоначальный план выйти на полноценное производство в 2023 году не меняется, подчеркнул Казикаев: «Мы не планировали начинать полномасштабное производство в этом году — изначально было запланировано завершение строительства и пуско-наладочные работы».

Почему переносится запуск фабрики

«Мы не сочли целесообразным запускать производство концентрата отдельно из-за ковидных ограничений в Китае и текущих внешнеполитических условий, влияющих на поставку оборудования», — поясняет Казикаев. Китай — один из ключевых поставщиков оборудования для разработки Удоканского месторождения и основной рынок для поставок меди.

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Сейчас для запуска фабрики и комбината не хватает только 2% необходимого оборудования. Столкнувшись с задержками поставок из-за ковидных ограничений в 2020 году, «Удоканская медь» решила закупать его с опережением графика стройки и хранить на собственном временном таможенном складе рядом со стройплощадкой. Оборудование поставлялось из более чем 20 стран. «Сегодня мы видим, что эта стратегия себя оправдала, — отметил топ-менеджер. — Несмотря на ковид и на внешнеполитические факторы строительство ни на один день не останавливалось и сейчас продолжается в энергичном темпе. Если в худшем варианте нам не удастся доставить оставшуюся часть, мы знаем, где найти аналог».

«Удоканская медь» планирует увеличить долю российского оборудования при закупках недостающего оборудования. «Часть оборудования мы и так планировали покупать в России — например, конвейеры. Сейчас мы будем эту долю увеличивать», — говорит Казикаев. Компания ведет «интенсивные переговоры» о поставке карьерной техники с Уральским заводом тяжелого машиностроения. К тому же, она уже подписала соглашение по закупке такой техники с официальным дилером БелАЗа.

«Задержка с пуском обогатительной фабрики в строй, конечно, чувствительна — но не фатальна для такого проекта в целом: это крупный и долгосрочный проект, такая задержка в целом мало влияет на показатели его окупаемости и эффективности», — говорит директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. По его словам, возникает фактор некоторого удорожания проекта из-за этого, по крайней мере, в части процентов по заемным средствам за этот срок, а также на условно-постоянные расходы за этот дополнительный период. «Но следует учитывать, что подобные крупные проекты имеют обычно протяженный период пуско-наладочных работ и выхода на проектные показатели, нередко занимающий несколько лет — соответственно, уплотнив график таких работ, даже начав их позже, можно вполне прийти практически к прежним показателям в итоге», — полагает эксперт.

Что известно про проект Компания «Удоканская медь» (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн т меди.

В конце апреля крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России Polymetal отложил на 12-18 месяцев начало реализации золоторудного проекта Ведуга, которое было запланировано на третий квартал 2022 года. Дополнительное время понадобится на то, чтобы переделать проект под оборудование из Китая и России, пояснял главный исполнительный директор компании Виталий Несис. По его словам, из-за санкций везти его из Европы стало долго и дорого.

«Северстали» тоже пришлось пересмотреть инвестиционные проекты 2022 года, находящиеся на ранней стадии реализации и связанные с иностранным оборудованием, и «перенести вправо» сроки их реализации, говорил глава компании Александр Шевелев 26 мая.

Какие трудности могут возникнуть с экспортом меди

«Удоканская медь» уже занимаемся маркетингом продукции и налаживает контакты как с конечными потребителями, так и с трейдерами. «Изначально для Удоканского проекта в качестве естественного, логичного и приоритетного планировался именно рынок Китая — крупнейший в мире потребитель меди», — напомнил глава совета директоров компании. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) находится в 30 км от медного месторождения. Компания проложила к нему всю необходимую транспортную инфраструктуру за свой счет. Вывозить товарную продукцию планируется через восточные морские порты и через пункты погранпереходов.

Но после введения западных санкций в отношении ряда российских товаров, включая сталь и уголь, поток грузов на восток значительно увеличился. «В текущей ситуации мощности [пограничных] переходов уже работают на пределе, — заметил Казикаев. — И сейчас задача расширения, модернизации существующих пунктов пропуска и открытие новых встала очень остро, ее срочно надо решать».

«Удоканская медь» также выступает за то, чтобы программа электрификации на втором этапе модернизации БАМа и сама модернизация в целом шли «немного быстрее». РБК направил запросы в пресс-службы РЖД, Минтранса и ФТС.

Как планируют расширять проект

В сентябре 2021 года «Удоканская медь» заключила соглашение по строительству второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения с Минвостокразвития и правительством Забайкальского края. Тогда компания оценивала ее стоимость в 289 млрд руб. Финансирование планировалось реализовывать на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает госкорпорация ВЭБ.РФ. Это же схема использовалась для финансирования первой очереди.

Компания продолжает разрабатывать технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту совместно с ведущими мировыми консультантами, сказал Казикаев. По его словам, работа должна быть завершена «в ближайшее время».

Для второй очереди «Удоканская медь» будет закупать, прежде всего, российское оборудование. Его совместимость с иностранным оборудованием первой очереди комбината не должна составить проблемы, считает глава совета директоров компании. «Известно довольно много примеров, когда из-за различных внешнеполитических осложнений предприятия на второй очереди меняли поставщика оборудования, даже меняли технологию. Ничего в этом страшного нет. Просто, может быть, в каких-то аспектах несколько вырастут затраты, а где-то, наоборот, нам удастся сэкономить», — сказал он.

Компания также не будет менять ранее объявленные параметры второй очереди проекта — примерно 265 тыс. т чистой меди в год, в пиковые моменты она может увеличиваться до 340 тыс. т чистой меди. В итоге, суммарная мощность комбината будет превышать 450 тыс. т в год, а может быть даже достигать 470 тыс. т, утверждает Казикаев.

Что будет со спросом на медь

Ранее агентство АКРА прогнозировало, что дефицит на мировом рынке цветных металлов, включая медь, сохранится, как минимум, до 2023 года, так как рост спроса продолжит опережать развитие производственных мощностей.

«Мировое предложение меди в краткосрочной перспективе немного повысится за счет расширения производства на нескольких действующих рудниках. Но в средне- и долгосрочной перспективе оно будет существенно отставать от спроса, прогнозирует глава совета директоров «Удоканской меди». Причина высокого спроса на медь — это преобладание в будущем солнечной и ветровой энергетики, рост производства электромобилей и гибридных машин, развитие телекоммуникационной отрасли.

По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе мировой дефицит меди составит от 2 до 3 млн т чистой меди в год, привел оценки Казикаев. Ориентир цены на медь, базирующийся на консенсус-прогнозе мировых экспертов и банков, — это $10-11 тыс. за тонну в среднесрочной перспективе, и «еще выше в долгосрочной». На закрытии торгов на Лондонской бирже металлов 15 июня медь стоила $9224,5 за т.

«Так как у нас проект недешевый, и наши условия вечной мерзлоты, сейсмики и удаленности никогда и не предусматривали, что будет дешево, окупать мы его будем в длительной перспективе — более десяти лет», — заключил Казикаев.