Леонид Максимов стал единственным владельцем застройщика «Пионер»

Предприниматель Леонид Максимов стал единственным владельцем группы компаний «Пионер», свидетельствуют данные системы СПАРК. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».

Компания УК «Элемент», принадлежащая Максимову, выкупила фирму «Новый Колизей», ранее принадлежавшую Андрею Грудину, которого нашли мертвым в конце июня. Обе компании владеют 50% акций в «Пионере», таким образом Максимов довел свою долю в девелоперской группе до 100%.

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