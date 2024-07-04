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Бизнес ,  
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Глава РЖД анонсировал создание прозрачного вагона

В ряде тематических поездов есть специализированный подвижной состав, рассказал Белозеров. В них есть обзорные вагоны, вагоны, в которых можно проводить общие мероприятия, вагоны-лектории
Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Global Look Press)

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют разработать прозрачный вагон. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года», — сказал он. Белозеров сказал, что в России красивая природа, поэтому планируется «сделать именно такой необычный подвижной состав».

По словам гендиректора РЖД, холдинг постоянно обновляет подвижной состав. Белозеров рассказал, что в ряде тематических поездов есть специализированный подвижной состав. Там есть обзорные вагоны, вагоны, в которых можно проводить общие мероприятия, вагоны-лектории, также специализированные вагоны «просто для того, чтобы удобно было смотреть».

В январе Белозеров анонсировал запуск вагонов с двухметровыми полками (вместо 183 см). Они появятся в декабре.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава холдинга отметил, что в летний сезон (с мая по сентябрь) перевозки пассажиров на сети РЖД составят около 61 млн пассажиров. «Приблизительно столько же, скажем так, с небольшим приростом (к уровню 2023 года). Хотя в дальнем следовании в целом по перевозкам мы идем с очень серьезным приростом», — подчеркнул Белозеров. Так, РЖД уже превысили объемы перевозок в пандемию. По его словам, в 2024 году холдинг разработал 56 туристических маршрутов между регионами России и более 30 — внутри субъектов.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: АО «Трансмашхолдинг»
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru
Фото: tmholding.ru

Ранее в РЖД сообщали, что в 2023 году перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 5,4% по сравнению с 2022 годом, до почти 1,2 млрд человек. Перевозки в поездах дальнего следования выросли на 12,7%, до 122 млн пассажиров, а пассажиропоток в пригородном сообщении вырос на 4,6%, до 1,074 млрд человек.

Белозеров заявил, что для перевозок на юг, которое является одним из ключевых направлений, РЖД предоставят около 12 млн мест для пассажиров. Холдинг формирует все поезда с кондиционерами и биотуалетами.

В июне на ПМЭФ гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов рассказывал, что кондиционерами оборудованы 95% пассажирских поездов дальнего следования, а компания продолжает оснащать такими системами свои составы.

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Георгий Смирнов
РЖД туризм вагоны
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