Рекордные 20% компаний не решили, будут ли набирать молодых специалистов

Среди опрошенных представителей бизнеса 7% не планируют продолжать набор молодых специалистов в этом году. Еще 15% намерены заметно сократить масштабы их приема на работу

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пятая часть опрошенных крупнейших работодателей России не знают, что будут делать с набором молодых специалистов в этом году, это рекордный показатель, говорится в исследовании компании по найму молодых специалистов FutureToday (есть у РБК).

Опрос проводился в мае—июне, в нем участвовали более 150 российских компаний, нанимающих молодых специалистов.

О том, что они не планируют продолжать набор молодых специалистов в этом году, сообщили 7% опрошенных компаний. Еще 15% планируют продолжить набор, но заметно сократить масштабы. 17% намерены увеличить свои инвестиции в будущее и набирать больше молодых специалистов. А рекордные 20% не знают, как поступят с набором дальше в этом году, говорится в исследовании.

В среднем на одну вакансию для молодых специалистов откликаются 40 кандидатов, выяснили эксперты. В пандемийном 2020 году на одну вакансию для молодых специалистов откликался в среднем 51 кандидат.

Медианное значение зарплаты для участника специализированных программ по набору молодых специалистов в Москве по результатам исследования составило 45 тыс. руб.

В марте правительство приняло постановление, согласно которому работодатели, которые в 2022 году возьмут на работу людей в возрасте до 30 лет, получат господдержку в рамках программы субсидирования найма. Речь идет о приеме на работу отдельных категорий граждан. Среди них — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей.

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Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ; с 1 января он составлял 13 890 руб., с 1 июня увеличен до 15 279 руб.), увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Выплата субсидии будет проходить в три этапа — после того как сотрудник проработает один, три и шесть месяцев.