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Бизнес ,  
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Операторы объяснили введение платы за приобретение сим-карт

Введением платы за сим-карты операторы пытаются компенсировать расходы на их приобретение, так как в этом году цена карт выросла «в разы»
VEON VEON $0,46 Купить
Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Мобильные операторы сделали платным подключение к своим сетям из-за повышения стоимости закупки сим-карт, сообщили РБК представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «МегаФона».

«Билайн» сделал подключение новых абонентов платным с 21 июня. «Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат «Билайна» на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса», — рассказал представитель оператора. Размер стартового баланса, по его словам, не изменился, он зависит от тарифного плана и региона подключения.

В «МегаФоне» введение платы связали с «увеличением затрат компании на предоставление услуг».

«При подключении нового абонента 50 руб. из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — отметил представитель оператора.

Российские операторы начали взимать плату за сим-карты
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О том, что приобретение сим-карт станет платным, накануне, 20 июня, сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, взимать плату за подключение к сети будут не только «Билайн» и «МегаФон», и, но Yota и МТС. В Tele2 отказались от комментариев по данному вопросу.

Источник в одном из операторов рассказал газете, что себестоимость сим-карты в июне выросла на 250% по сравнению с прошлым годом, а к началу осени стоимость идентификационного модуля может вырасти на 420%.

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Теги
Лилия Пашкова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
мобильная связь сим-карты мобильные операторы

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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