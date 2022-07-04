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Китай нарастил экспорт палладия на фоне санкций против России

Китай почти в десять раз увеличил экспорт палладия, в то время как сам является одним из крупнейших покупателей этого металла. Российский палладий под санкции формально не попал, но из-за них возникли сложности с транспортировкой
Норникель GMKN ₽17 100 -1,72% Купить
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Китай, который сам не добывает палладий, за январь—май экспортировал 5,2 тыс. тройских унций металла в Италию, Канаду и Гонконг, тогда как в 2021 году экспорт был почти в десять раз меньше и составлял лишь 55 тройских унций, со ссылкой на данные таможни Китая сообщил «Коммерсантъ».

При этом 40% всего добываемого в мире палладия производит Россия, еще один крупный поставщик — это ЮАР. Китай же, наоборот, один из крупнейших покупателей: на страну приходится почти треть общемирового потребления металлов платиновой группы (их в основном используют в качестве катализаторов в автомобильных двигателях).

В январе—мае российский экспорт палладия в Китай сократился в два раза в годовом выражении, до 56 тыс. тройских унций. Но, по данным JP Morgan, Китай, со своей стороны, снизил потребление металлов платиновой группы на фоне роста доли рынка электромобилей.

Формально производство и экспорт российского палладия не под санкциями, однако, как и в случаях с другими экспортными товарами, есть сложности с транспортировкой. В частности, 28 февраля Bloomberg сообщал, что в поставках палладия из России наблюдаются перебои, вызванные запретами на полеты в США, Великобританию и ЕС: до этого партии металла перевозили в грузовых отсеках пассажирских самолетов.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В связи с этим «Норникелю», крупнейшему российскому производителю палладия, пришлось искать альтернативные пути поставок. В частности, компания перевела экспорт металла на хабы на востоке. В марте президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК сообщил, что компания прорабатывает сценарии переориентации поставок из Евросоюза и США в Китай, но рассчитывает, что до этого не дойдет.

Помимо этого, ассоциация London Platinum and Palladium Market приостановила статус надежного поставщика (good delivery) у российских аффинажных заводов — красноярского «Красцветмета» и Приокского завода цветных металлов, а Великобритания ввела пошлину в 35% на российские платиноиды.

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«Норникель» в мае заявлял, что это не оказало значимого влияния на экспорт, поскольку компания всегда ориентировалась на продажи клиентам, а не на лондонский рынок OTC, при этом непосредственный экспорт в Великобританию был незначителен. Но в конце июня Лондон ввел санкции против Потанина, крупнейшего акционера «Норникеля», и их влияние на бизнес компании еще предстоит оценить, пишет «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков JP Morgan, европейские и американские потребители могут опасаться покупать металл без статуса good delivery. По их информации, торговые потоки все больше ориентируются на Китай, где этот статус не так важен. В долгосрочной перспективе возможная нехватка горнодобывающего оборудования и приостановка поставок расходных материалов усиливают опасения по поводу снижения уровня производства в России в ближайшие годы, говорится в обзоре JP Morgan.

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Слитки палладия, произведенные&nbsp;&laquo;Норникелем&raquo;

Как отметил руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, экспортируемый Китаем металл, скорее всего, имеет внекитайское происхождение, но называть его российским некорректно. По его мнению, металл могли приобрести в ЮАР или Зимбабве. Помимо этого, китайские компании активно инвестировали в горную добычу в Африке и вполне могут получать возврат вложенных средств добытым металлом. «Какие-то складские поставки металла российского происхождения могут включаться в объемы китайского экспорта, но однозначную связь я бы не проводил», — сказал Гришунин. Он также добавил, что российский палладий в Китай продается с небольшим дисконтом в связи с удорожанием страховки грузов и ростом транспортных расходов.

Палладий добывается как вторичный продукт при извлечении платины или никеля. Крупнейший в мире производитель — «Норникель». Компания добывает 40% от мирового производства. Вторым по важности источником палладия является Бушвелдский комплекс в ЮАР. Остальная часть добычи приходится на месторождения Северной Америки и Зимбабве.

Главная область применения палладия — автомобильные катализаторы в бензиновых двигателях. Они помогают снижать уровень выбросов токсичных веществ в атмосферу. Палладий также применяется в электронике (при производстве печатных плат и электронных микросхем), стоматологии (при производстве зубных коронок и протезов), в медицине (в производстве медицинской посуды, инструментов и кардиостимуляторов из-за бактерицидных свойств металла) и ювелирном производстве.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
палладий санкции Китай драгоценные металлы
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