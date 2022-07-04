Китай нарастил экспорт палладия на фоне санкций против России

Китай почти в десять раз увеличил экспорт палладия, в то время как сам является одним из крупнейших покупателей этого металла. Российский палладий под санкции формально не попал, но из-за них возникли сложности с транспортировкой

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Китай, который сам не добывает палладий, за январь—май экспортировал 5,2 тыс. тройских унций металла в Италию, Канаду и Гонконг, тогда как в 2021 году экспорт был почти в десять раз меньше и составлял лишь 55 тройских унций, со ссылкой на данные таможни Китая сообщил «Коммерсантъ».

При этом 40% всего добываемого в мире палладия производит Россия, еще один крупный поставщик — это ЮАР. Китай же, наоборот, один из крупнейших покупателей: на страну приходится почти треть общемирового потребления металлов платиновой группы (их в основном используют в качестве катализаторов в автомобильных двигателях).

В январе—мае российский экспорт палладия в Китай сократился в два раза в годовом выражении, до 56 тыс. тройских унций. Но, по данным JP Morgan, Китай, со своей стороны, снизил потребление металлов платиновой группы на фоне роста доли рынка электромобилей.

Формально производство и экспорт российского палладия не под санкциями, однако, как и в случаях с другими экспортными товарами, есть сложности с транспортировкой. В частности, 28 февраля Bloomberg сообщал, что в поставках палладия из России наблюдаются перебои, вызванные запретами на полеты в США, Великобританию и ЕС: до этого партии металла перевозили в грузовых отсеках пассажирских самолетов.

В связи с этим «Норникелю», крупнейшему российскому производителю палладия, пришлось искать альтернативные пути поставок. В частности, компания перевела экспорт металла на хабы на востоке. В марте президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК сообщил, что компания прорабатывает сценарии переориентации поставок из Евросоюза и США в Китай, но рассчитывает, что до этого не дойдет.

Помимо этого, ассоциация London Platinum and Palladium Market приостановила статус надежного поставщика (good delivery) у российских аффинажных заводов — красноярского «Красцветмета» и Приокского завода цветных металлов, а Великобритания ввела пошлину в 35% на российские платиноиды.

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«Норникель» в мае заявлял, что это не оказало значимого влияния на экспорт, поскольку компания всегда ориентировалась на продажи клиентам, а не на лондонский рынок OTC, при этом непосредственный экспорт в Великобританию был незначителен. Но в конце июня Лондон ввел санкции против Потанина, крупнейшего акционера «Норникеля», и их влияние на бизнес компании еще предстоит оценить, пишет «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков JP Morgan, европейские и американские потребители могут опасаться покупать металл без статуса good delivery. По их информации, торговые потоки все больше ориентируются на Китай, где этот статус не так важен. В долгосрочной перспективе возможная нехватка горнодобывающего оборудования и приостановка поставок расходных материалов усиливают опасения по поводу снижения уровня производства в России в ближайшие годы, говорится в обзоре JP Morgan.

Как отметил руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, экспортируемый Китаем металл, скорее всего, имеет внекитайское происхождение, но называть его российским некорректно. По его мнению, металл могли приобрести в ЮАР или Зимбабве. Помимо этого, китайские компании активно инвестировали в горную добычу в Африке и вполне могут получать возврат вложенных средств добытым металлом. «Какие-то складские поставки металла российского происхождения могут включаться в объемы китайского экспорта, но однозначную связь я бы не проводил», — сказал Гришунин. Он также добавил, что российский палладий в Китай продается с небольшим дисконтом в связи с удорожанием страховки грузов и ростом транспортных расходов.